Рынок акций увяз в безденежном болоте

Как мы и ожидали, утреннее снижения российских акций не получило развития в течение дня, а решение президента РФ Владимира Путина отменить обязательную продажу валютной выручки ослабило рубль, и это позитивно отразилось на рынке акций.

Чем слабее рубль, тем больше рублей получают экспортеры за одну и ту же проданную единицу товара, тем больше их балансовая прибыль. Поэтому снижение курса рубля всегда является позитивным фактором для акций экспортеров, которые доминируют в индексе Мосбиржи.

Однако, несмотря на ослабление рубля и нефть по $123 за баррель, Индекс Мосбиржи закрыл день с потерями в 1,1%. Среднесрочная техническая картина не изменилась: индикатор остается зажатым в боковике с несколько размытыми границами 2200-2450 пунктов.

Намного хуже рынка выглядели сегодня акции черных металлургов. Это сейчас один из самых проблемных сегментов российской промышленности. Из-за закрытия мировых рынков у них образовались серьезные проблемы со сбытом продукции. В Китае не особо ждут российскую сталь, да и транспортировать ее туда очень сложно из-за перегруженности железных дорог на восточном направлении.

Из «голубых фишек» лучшими были акции «Норникеля». Сегодня последний день, когда можно было купить акции компании для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов. Многие решили этим воспользоваться.

На 0,1% потяжелела «Роснефть». Решением не заключать долгосрочные контракты на поставку нефти в Индию компания продемонстрировала отсутствие особых проблем со сбытом продукции.

Но в целом ситуация на российском рынке акций нерадостная. Многие профессиональные игроки сравнивают ее с болотом, когда зарождающееся движение тут же гасится. Рынку явно не хватает новых денег – не только для формирования восходящего тренда, но даже для отыгрывания каких-либо привлекательных идей, в том числе дивидендных.

