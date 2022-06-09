Рынок труда переписал историю

О том, что безработица в России упала, причем до исторического минимума, заявил в среду министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

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«На данном этапе мы имеем очень хорошие показатели по безработице. Практически исторический минимум по безработице в рамках методики Международной организации труда — 4%», — процитировало министра агентство ТАСС.

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По словам Котякова, регистрируемая безработица как находилась «в коридоре 680 тыс. — плюс-минус» еще с начала года, так остается там и сегодня. «А перспективы будут зависеть от решения отдельных компаний в том числе с иностранным участием», — прогнозирует министр труда.

Тут надо отметить, что 4% это все-таки не 680 тысяч, и по той самой методике МОТ безработных у нас 3 млн. Но, действительно, это исторический минимум с начала наблюдений в 1991 году.

В любом случае, рекорд минимума безработицы — это впечатляющий результат. Начавшийся на выходе из пандемии бум на рынке труда еще сказывается, а введенные извне в отношении экономики России ограничения либо еще не сказались на нем явным образом, либо проявят себя не так, как могут ожидать алармисты. А как?

Во всех предыдущих кризисных ситуациях предприятия научились не увольнять людей. Руководство приходило к коллективу и сообщало, что настали сложные времена, платить теперь будут в меньше. И так, раз за разом, ситуацию удавалось пережить, а после — восстановиться.

И действительно, чуть ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова привела статданные на 3 июня, согласно которым в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели работали 130,2 тыс. человек. Число работников, находящихся в простое, составляло 131,9 тыс. человек.

Она также рассказала о безработице в динамике и отметила, что количество зарегистрированных безработных граждан в России, всего за неделю, с 23 по 30 мая увеличилось на 11,5 тысяч, выросло и число тех работников, что находится в простое и работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели.

Но и у нее были хорошие новости — продолжается рост числа вакансий, их количество превышает численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, почти в 3,3 раза. Зарегистрированным в органах службы занятости 686,4 тыс. граждан доступно 2,25 млн предложений о работе.

Министр, в свою очередь, сообщил, что в проактивном режиме реализуются обширные меры поддержки рынка труда. Это программа обучения «на базе ценников занятости» (зачастую чиновников могут теперь понять только они сами, но примерно догадаться можно), субсидирование найма для молодых специалистов и отдельных других категорий. По его словам, много занимаются переобучением и сами предприятия.

Все это может понадобится, предупреждают эксперты, осенью. В частности, так считает Александр Сафонов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ. В первую очередь, полагает он, персонал сократят компании, пострадавшие от логистических проблем: импортеры, грузоперевозчики, автомобильная отрасль. А также банки и страховщики, попавшие в зону волатильной турбулентности. Из-за снижения доходов населения есть риски для сервисной, досуговой индустрия и индустрия красоты, туризм, рестораны.

«Отрицательная ежемесячная динамика количества вакансий наблюдается с марта (-17% к февралю), а годовая — с апреля (-11% к апрелю 2021)», — комментирует Наталья Данина, главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

По данным Центробанка, оптимизировать рабочие места в январе планировали 28% организаций. А по словам Андрея Турчака, секретаря генсовета «Единой России», в апреле 2022 под угрозой увольнения оказались около 600 тысяч человек. А кто-то сокращает не людей, в рабочие часы или коэффициенты процентных выплат, к примеру, процент за продажу.

По словам Елены Варшавской, профессора Департамента организационного поведения и УЧР Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, рост безработицы пока не наблюдается, но мы сейчас видим данные марта-апреля. По мнению эксперта, реакция будет растянутой, эффект будет понятен примерно через 2 месяца, к осени — концу года. «Но рост [безработицы] не будет катастрофическим, примерно до 6-7% с нынешних 4%, — продолжает Елена Варшавская. — Западные компании начали определяться, что они будут делать с бизнесом. На бизнесы, переданные российским предпринимателям, скорее всего, будут накладываться обязательства сохранять рабочие места».

По словам Натальи Даниной, вообще, в России есть некая договоренность между работником и работодателем, между работодателем и государством о том, что компании будут применять гибкие формы подстройки к ситуации. Во-первых, не будет повышения заработной платы, то есть, не будет увеличения доли расходов на ФОТ в структуре издержек предприятия. Во-вторых, будет практиковаться неполное рабочее время, совмещение, уход в административные отпуска и так далее.

Кто в почете

При этом происходит трансформация рекрутингового рынка — одни вакансии становятся совсем невостребованными, на другие же спрос превышает предложение. Так, по данным исследования НАФИ и НРА, в ближайшие полгода под угрозу потери работы попадут менеджеры по продажам, административные работники, HR и дизайнеры. Продажников собирается сократить 17% организацией, секретарей и курьеров — 15%, дизайнеров и кадровиков — 15% компаний.

А вот бухгалтеров и юристов большинство руководителей будут сохранять — по всей видимости, это те специальности, которые просто необходимы для поддержания текущих бизнес-процессов. Расширять же штат работодатели планируют в части специалистов по созданию актуальных продуктов, специалистов по продвижению и различных технологических профессий. 18% респондентов пророчат растущую потребность в инженерах, технологах и производственных работниках. 16% планируют брать на работу новых маркетологов и иных специалистов, способных продвигать товар — продуктовых аналитиков, создающих новые продукты. Также есть повышенных спрос на ИТ-специалистов и логистов.

По данным hh.ru, сокращение числа вакансий от 50% и выше в мае 2022 наблюдается для специалистов в страховании (-89% к маю 2021), на госслужбе (-80%), в автомобильном бизнесе (-71%), банковских работников (-65%) и HR-менеджеров (-54%). А вот в лидерах по спросу: строительство, инсталляция, добыча сырья, безопасность и рабочий персонал.

«В условиях трудностей с зарубежными поставками обеспечение логистики может потребовать большее количество ресурсов, а появление новых брендов вместо покинувших российский рынок будет сопровождаться спросом на маркетинговую аналитику и усилением роли бренд-менеджмента, — рассказывает Алина Розенцвет, генеральный директор НРА. Относительная стабильность в кадровой политике обеспечивающих функций свидетельствует об ожиданиях восстановления объемов бизнеса в среднесрочной перспективе». При этом, по ее мнению, процессы оптимизации штата могут стать драйвером развития фриланса и аутсорсинга на российском рынке труда.

Время возможностей

Сегодня, в условиях такой перестройки экономики, соискателям следует обратить внимание на тренды, они не только про грядущую безработицу, они — про возможности. К тому же сейчас есть масса программа переобучения, в том числе, при господдержке, бесплатно или по льготным ценам. Так что, если нет работы по специальности — можно просто получить новую профессию.

Правда, и здесь есть ложка дегтя. «Те, кто будет высвобождаться, и те, кто будут нужны, — это совершенно разные люди, — говорит Елена Варшавская. — Нужны будут промышленные работники, инженеры, технологи. Во-первых, высвободившиеся люди еще будут должны согласиться на такое кардинальное перепрофилирование, на это будут готовы не все. Во-вторых, на востребованные в условиях импортозамещения и индустриализации профессии специалистов нельзя подготовить за полгода или даже год. Главное, что мы должны понимать, это не получится сделать быстро».