СИБУР заявил, что готов поставлять 100 тыс. тонн полиэтилена в год по программе газификации

В холдинге СИБУР заявили, что могут поставлять до 100 тыс. тонн полиэтилена для производства газовых труб.

«АО "Гипрониигаз" по заказу СИБУРа разработал технико-экономическое обоснование (ТЭО) по применению специальных марок полиэтилена в многослойных и однослойных трубах, доказывающее его экономическую эффективность. Применение специальных марок производства СИБУРа также позволит митигировать риски фальсификата используемого в производстве труб сырья», — указывается в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Уточняется, что для изготовления необходимого объема полиэтиленовых труб, которые используются при строительстве газораспределительных сетей в рамках долгосрочного партнерства СИБУРа и «Газпром межрегионгаза» по программе газификации РФ, требуется около 100 тыс. тонн полиэтилена.

«В общей сложности к концу 2025 года планируется построить около 83,2 тыс. внутрипоселковых газопроводов, более 24 тыс. межпоселковых газопроводов и газопроводов отводов. Доступ к газу получат около 538 тыс. домовладений и квартир, более 3,2 тыс. котельных», — подчеркивается в пресс-релизе.

Предполагается, что к 2026 году «технически возможная сетевая газификация» будет завершена в 35 регионах, а к 2030-му — по всей стране.

В июне 2020 года президент Владимир Путин поручил «Газпрому» и ответственным ведомствам произвести газификацию регионов в два этапа: к 2024 году и к 2030 году. В новую программу газоснабжения и газификации «Газпрома» на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. За пять лет планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 632 населенным пунктам. Уровень газификации в России должен возрасти с 71,4% до 74,7%.