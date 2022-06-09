Спекулянты попробуют сегодня «раскачать» рубль

Торги на валютном рынке начались сегодня относительно спокойно: в течение первого часа торгов рубль укрепился к доллару на 0,5%. Доллар на Московской бирже стоит около 59 рублей.

Но это спокойствие и наметившееся продолжение укрепления рубля могут быть обманчивыми: в любой момент спекулянты готовы перейти к решительным действиям. С одной стороны, у многих из них есть заработанная вчера на росте курса рубля прибыль, которую жалко потерять. Но и продавать рубль, фиксируя прибыль, пока не поднимается рука, поскольку рубль обозначил начало нового растущего тренда.

Дополнительную неопределенность вносит ожидание завтрашнего решения совета директоров Банка России по ключевой ставке. Если еще неделю назад рынок был уверен, что ставка будет снижена на 1 п.п., до 10% годовых, то сейчас некоторые аналитики не исключают более агрессивных действий регулятора.

«На мой взгляд, символичным было бы решение снизить ставку до 9,5%, хотя такой прогноз вряд ли будет консенсусом. С одной стороны, около этого уровня сейчас сосредоточены доходности большинства ОФЗ (от года до 10 лет). С другой — именно с этой отметки в первом квартале ЦБ резко поднял ставку до 20%. То есть, на возвращение ситуации к исходным значениям регулятору потребуется менее полугода. В схожей ситуации в 2014 г., после подъема ставки до 17%, ЦБ потребовалось для возврата ее на исходные позиции полтора года», — высказал «Эксперту» свое мнение начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Вслед за снижением ставки упадут доходности банковских депозитов, и многие как частные, так и корпоративные инвесторы могут решить увеличить долю валюты в своих резервах, что приведет к кратковременному росту спроса на доллар. Сейчас уже начали закрываться трехмесячные депозиты, открытые под ставку 20 и более процентов годовых, поэтому объем ищущей вложений свободной ликвидности увеличился.

Однако сегодня рубль поддерживают цены на энергоносители. Нефть хотя и прекратила подъем, но держится в районе $123 за баррель. Цены же на спотовый газ в Европе сегодня с утра неожиданно взлетели на 13% и ушли к отметке $1000 за тысячу кубов.

Техническая картина говорит в пользу того, что пара доллар-рубль попытается на какое-то время обосноваться в диапазоне 55-60. Однако пробитая вчера поддержка 60 руб. за доллар была очень сильной, и на рынке часто случается, что такие уровни тестируются уже снизу вверх.

Судя по не очень высоким оборотам торгов и характеру заявок на покупку-продажу валюты, пока экспортеры не проявляют повышенной активности и придерживают основные объемы валютной выручки, которые им все равно придется продавать. Поэтому сейчас в курсообразовании рубля более весомую роль будут играть спекулянты, настроения которых могут меняться несколько раз на дню.