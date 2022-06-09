Стратегия нефтяных интервенций из стратегического резерва США не оправдалась

В среду вечером цены на нефть Brent взлетели до $124,4, а WTI – до $123,18 за баррель. Это их максимальные значения с 9 марта.

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Непосредственной причиной роста цен стали данные EIA о сокращении запасов бензина и росте спроса на него, а также ожидания роста потребления нефти Китаем. КНР продолжает ослаблять ограничения, связанные с борьбой с ковид. Что же касается спроса в США, то принято считать, что после Дня поминовения (30 мая) здесь стартует автомобильный сезон.

Падение запасов бензина на 0,8 млн баррелей стало, тем не менее, неожиданностью. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что они вырастут на 1,1 млн баррелей из-за рекордных цен на заправках в США.

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Эти ценники имеют шансы вырасти еще. Фьючерсы на бензин RBOB на NYMEX на днях вновь переписали исторический максимум, достигнув $4,3144 за галлон. В среду они, впрочем, находились на отметке $4,2519, но их прирост всего за месяц (с 9 мая по 8 июня) все равно превысил 20%.

Перспектива улучшения спроса со стороны Китая означает, что цены на нефть могут продолжать расти, заявил сегодня министр энергетики ОАЭ Сухаил Аль-Мазруи на конференции в Иордании. Объемы, которые производители могут добавить на рынок, «не очень обнадеживает», добавил он. При этом он подчеркнул опасения по поводу свободных производственных мощностей на рынке нефти.

И все это происходит на фоне продолжающейся распродажи нефти из стратегических резервов. В конце марта администрация президента США, как известно, объявила, что в течение полугода на рынок будет выбрасываться 1 млн баррелей в день. Сейчас идет третий месяц.

1 апреля Brent стоила примерно $104. С тех пор она прибавила $20 или 19,6%.

Энергетические трейдеры еще в марте предупреждали власти об опрометчивости такой политики, считая, что в долгосрочной перспективе она ведет не просто к сохранению высокого уровня цен, а даже к их росту. По мнению, например, главного экономиста Trafigura Group Саада Рахима, она лишает производителей стимулов делать необходимые инвестиции.

При этом спекулянты понимают, что осенью продление или увеличение распродаж из истощенного резерва едва ли возможно. Фактически это превращает выброс нефти на рынок из «медвежьего» в «бычий» аргумент. Очевидно, советникам Джо Байдена, как и ему самому, такие соображения ранее не казались серьезными.

Теперь же программа по сдерживанию нефтяных цен распродажами из резерва явно провалена. И даже если в будущем они обрушатся, то с миллионом баррелей в день, которые продолжат выбрасывать на рынок до начала осени, это будет связано слабо.

За последнюю неделю запасы стратегического нефтяного резерва упали на рекордные 7,3 млн баррелей. Они достигли уже отметки 519,3 млн – это самый низкий их уровень с марта 1987 года. Осенью резервы упадут до уровня 1983 года. Это будет меньше, чем в момент первой пробной продажи 1 млн баррелей в 1985 году.

«Эти запасы продолжают агрессивно снижаться, и это же ожидается в течение следующих нескольких месяцев, — заявил Reuters аналитик энергетического рынка в CHS Hedging Тони Хедрик. – Это ‘бычье’ соображение».