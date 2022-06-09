Сюжет дня: акции застройщиков вышли в топ

Акции сразу нескольких девелоперов вышли в лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 9 июня. За торги поднялись котировки застройщика «Самолет» на +5,10% до 2380 рублей за акцию, компании «ПИК» на +4,87% до 564 рублей за штуку и группы ЛСР на +4,05% до 498,4 рублей за акцию.

Интерес трейдеров усилился на фоне прогноза по росту выдачи ипотеки по итогам 2022 года. Минфин РФ сообщил, что

выдача ипотеки на новостройки в России в этом году может превзойти рекорд 2021 года, что дополнительно поддержит строительную отрасль. По итогам прошлого года выдача превысила 1,6 трлн рублей. Также в министерстве спрогнозировали снижение ставок по ипотеке.

В пятницу, 10 июня эксперты ожидают, что ЦБ утвердит снижение ключевой ставки на 1, 2 или 3 процентных пункта. На этом фоне часть банков уже объявила о пересмотре процентных ставок по ипотечным кредитам. Таким образом ипотека станет доступнее, что положительный образом скажется на положении застройщиков.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,07% до 2293,99 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,52% до 1212,58 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:32 мск составила 122,93 долларов за баррель (-0,53%). Российская валюта укреплялась – 59,35 рублей за доллар.