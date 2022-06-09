В финтех-секторе царит мрачная атмосфера

Финтех-компании вынуждены откладывать планы по проведению IPO и сокращать расходы из-за опасений прихода рецессии и ухудшения положения на финтехрынке. Непростую ситуацию в секторе главы крупнейших финтех-компаний обсуждали на международной конференции Money 20/20 в Амстердаме.

Джон Коллисон, один из основателей и президент компании Stripe, к примеру, не уверен в верности оценки его компании в 95 млрд долларов в текущей экономической обстановке.

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«Если честно, то я не знаю»,- заявил он о перспективах Stripe во время своего выступления на конференции. В прошлом году ему удалось привлечь венчурное финансирование, но в этом перспективы финансирования выглядят очень туманно.

Главной тенденцией на рынке оказания финтехуслуг сейчас является снижение капитализации компаний. Например, за пять месяцев текущего года компания Affirm потеряла приблизительно две трети своей рыночной капитализации.

Еще одна тенденция 2022 года – перенос или и вовсе отмена IPO. Например, британский цифровой банк Zopa надеялся выйти на биржу в конце года, но сейчас в банке сомневаются в этом. События на Украине привели к спаду как на публичном, так и на частном рынках и значительно ухудшили обастановку.

«Рынки должны быть готовы к IPO Zopa, - объяснил ситуацию агентству CNBC директор банка Джайдев Джардана.- Сейчас же они не готовы ни для финансов, ни для технологий. Придется ждать, когда обстановка улучшится. Обычно IPO делают один раз, поэтому мы хотим выбрать для этого правильный момент».

В IT-секторе с самого начала 2022 года идет массивная распродажа акций. Инвесторы обдумывают вероятность резкого роста учетной ставки, который сделает перспективы дальнейшего роста менее привлекательными. По мнению ряда выступавших на конференции в Амстердаме, рост инфляции и ставки затрудняет для финтехкомпаний поиски денег.

«Среди инвесторов царит угрюмое настроение»,- прокомментировала ситуацию на рынке финтехуслуг директор компании OpenPayd Яна Димитрова.

Компания OpenPayd, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для осуществления расчетов, сейчас проводит привлечение инвестиций, но, по словам Димитровой, она сама не знает, когда оно будет закончено.

«Все сейчас действуют значительно медленнее, чем год назад,- объясняет она.- Все сейчас ведут себя намного осторожнее».

Директор платежной компании Nium из Сан-Франциско Праджит Нану ожидает в финтехсекторе «значительной консолидации».

«Компаниям, которые не могут привлекать инвестиции, придется или консолидироваться, или закрываться»,- говорит он.

Существуют также большие опасения, что рост финтеха замедлится вместе с ростом экономики в целом, потому что стремительный рост цен заставляет потребителей снижать расходы. Достаточно сказать, что экономисты из Всемирного банка ухудшили свой же предыдущий прогноз по развитию глобальной экономики и предупредили об угрозе длительной стагфляции, т.е. ситуации, при которой инфляция остается высокой, но рост экономики останавливается.

Прошлый год выдался в финтехсекторе урожайным на инвестиции, размер которых в масштабах всей планеты достиг рекордных 132 млрд долларов. За этот рывок сектор должен благодарить пандемию с ее локдаунами, сильно изменившую то, как потребители тратят деньги. Однако с усилением инфляции и слухов о росте учетной ставки ситуация с инвестициями резко изменилась. В первом квартале, к примеру, объем инвестиций снизился по сравнению с тремя последними месяцами прошлого года, по данным CB Insights, на 18% до 28,8 млрд долларов.

«Сейчас больше внимания будет уделяться юнит-экономике, а не простому росту»,- считает Рикард Шафер, партнер в Target Global.