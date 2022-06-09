«Тинькофф банк» введет плату за обслуживание валютных счетов

«Тинькофф банк» с 23 июня вводит плату за обслуживание карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. При балансе свыше 1000 условных единиц в валюте счета стоимость обслуживания составит 1% в месяц. Комиссия будет списываться ежедневно, сообщается в Telegram-канале банка.

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«Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка», — пояснили в пресс-службе.

В банке также сообщили, что с 23 июня открыть накопительный счет можно будет только в рублях. Накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, а хранящиеся на них средства — переведены на счета клиентов в этих же валютах.

Для удобства клиентов до конца месяца банк отменил комиссию за SWIFT-переводы, размер которой поднял 6 июня до 1% от суммы перевода (минимум — $30, максимум — $200).

Позже стало известно, что в банкоматах «Тинькофф банка» уже наблюдается недостача евро и долларов. Представитель кредитной организации сообщил «Интерфаксу», что снять валюту в банкоматах можно, просто не во всех она есть.

