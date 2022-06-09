Товарооборот России и Китая в январе — мае вырос почти на 30% в годовом исчислении

Товарооборот России и Китая в январе — мае вырос в годовом исчислении на 28,9%, составив $65,81 млрд.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР, экспорт из Китая в РФ за пять месяцев года увеличился на 7,2% и достиг $24,56 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос на 46,5%, до $41,25 млрд.

Положительное сальдо России за январь — май достигло $16,69 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года почти в 3,5 раза. За май объем торговли двух стран составил $14,59 млрд — это примерно на 15% больше апрельского показателя.

Уточняется, что около 70% стоимости ввозимых из России в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. В числе других ключевых статей импорта из РФ — медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты.

КНР экспортирует в Россию широкий перечень продукции, значительная доля которой приходится на смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

В 2020 году товарооборот между двумя странами сократился на 2,9% (до $107,76 млрд) из-за пандемии коронавируса, однако в 2021 году вырос на 35,8%, достигнув рекордных $146,88 млрд, отмечает ГТУ.

Сообщается, что товарооборот Китая и США в январе — мае вырос на 12,2%. Китайский экспорт в Соединенные Штаты увеличился на 15,1%, составив $236,86 млрд; импорт американской продукции поднялся на 4%, до $76,71 млрд. Положительное сальдо Китая в торговле с США за пять месяцев достигло $160,15 млрд, увеличившись примерно на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В мае объем торговли двух стран составил $67,83 млрд, что на 13,4% больше, чем в апреле. Среди ключевых статей импорта из США в Китай — соя, микросхемы, сжиженный нефтяной газ и нефть, а также коксующийся уголь, внедорожники, хлопок и кукуруза, медь и медная руда. США закупают китайские смартфоны, специальное оборудование, компьютеры, литий-ионные батареи, продукцию из пластика, камеры слежения, бытовые приборы, обувь и детские игрушки. В 2020 году китайско-американский товарооборот достиг $586,72 млрд, увеличившись на 8,3%, а в 2021-м вырос на 28,7%, до $755,64 млрд, сообщает ГТУ КНР.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в январе — апреле товарооборот РФ и Китая вырос в годовом исчислении на 25,9%, до $51,09 млрд. Экспорт из КНР в РФ за первые четыре месяца года увеличился на 11,3% и составил $20,24 млрд; импорт российских товаров и услуг вырос на 37,8%, до $30,85 млрд.