Турецкая лира играет на наших чувствах

Турецкая лира рухнула по отношению к доллару до своего минимума за последние полгода, в связи с чем общий объем ее снижения достиг 22% только в этом году. Как сообщает Reuters, новый виток падения лиры был связан с ускорением темпов инфляции и обещанием президента Реджепа Тайипа Эрдогана продолжать снижать процентные ставки. При этом в 2021 году лира обесценилась на 44%.

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За один день торгов лира потеряла почти 2%, и тенденция к ее дальнейшему обесцениванию сохранится, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие источники. В начале мая курс лиры составлял 14,75 к доллару. Общие потери турецкой валюты за месяц составили порядка 15%.

Цены на энергоносители растут, оказывая давление на дефицит внешнеторгового баланса, в то время как резко отрицательные ставки не позволяют привлечь капитал из-за рубежа для его покрытия, пишет Profinance. Значительно сократились ЗВР, не позволяя интервенциями поддерживать курс, а программы защиты депозитов от падения курса лиры грозят пробить дыру в госбюджете

Эрдоган возвел во главу угла своей экономической политики стимулирование производства, экспорта и занятости с помощью практики низких ставок и пообещал образование профицита счета текущих операций, который в конечном итоге стабилизирует валюту и снизит инфляцию.

При этом для едущих в Турцию туристов, и, что для нас главное, туристов из России с ее крепким рублем, снижение курса лиры дает ощутимые преимущества. Расчеты в национальных валютах влияют на снижение стоимости тура. Дешевле, в рублевом выражении, товары в турецких магазинах и местные услуги.

Дорожающее горючее — топливо для инфляции

Турецкая лира продолжает обрушение, подтверждает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. С начала только 2022 года, по его оценке, которая превышает оценки аналитиков Reuters, лира девальвировалась на 30%, став самой слабой валютой в мире.

Причины те же: инфляция достигла 74%, и вместо того, чтобы ее сбивать повышением ставки, Эрдоган требует от ЦБ снижения стоимости фондирования, а финансовые власти не обладают независимостью и исполняют курс президента. Вероятно, ставка будет вновь понижена, хотя всем очевидно, что оригинальный турецкий способ борьбы с ценовым давлением не работает.

В стране очень низкие резервы и высокий долг, а значит, пока факторов, способных стабилизировать лиру не так уж и много. А вот скачок за пики выше 18 лир за доллар не исключен, полагает Зельцер.

В свою очередь главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман отмечает, что график котировок доллара к турецкой лире с мая 2022 года напоминает снимки вертикального взлёта ракеты. Только на текущей неделе «американец» поднялся к ней с 16,26 до 17,20, то есть сразу на 5% за 3 дня. Это более 600% годовых. Четверг, открыв торги на 17,2, не спешит демонстрировать откат из этой «стратосферы», хотя и не показывает пока дальнейшего движения вверх.

Картину, складывающуюся вокруг турецкой валюты, можно описать отчасти известной фразой Льва Толстого: «Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Беды лиры, полагает эксперт, связаны не только с общим сильным ростом доллара на мировом рынке из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, но и с факторами собственно турецкой экономики.

В понедельник президент Турции в очередной раз заявил, что страна не будет повышать процентные ставки, а скорее, станет их снижать для уменьшения стоимости жизни и стимулирования турецкого экспорта. Именно такая крайне неординарная политика давно стала дополнительным драйвером инфляции и девальвации валюты.

Это и послужило основным «топливом» для взлёта доллара на текущей неделе: в то время как реальное топливо крайне дорожает, подстёгивая инфляцию и ослабляя лиру, низкие ставки ещё более усиливают эти процессы. Причем, ЗВР страны уже резко сократились в попытках валютными интервенциями сдержать падение валюты, и теперь этот способ фактически утратил свои возможности.

В обозримой перспективе вероятно движение доллара к сильному уровню 18,35 — историческому максимуму, достигнутому в 2021 году, ожидает Марк Гойхман. В случае возможной технической коррекции значимый уровень поддержки составит около 16-16,6. Но движение к нему не будет отменять общий тренд усиления доллара к лире.