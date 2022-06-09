В Кремле рассказали, кто будет решать вопрос о статусе украинского языка на Донбассе

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов, рассказал, кто будет решать вопрос о статусе украинского языка на Донбассе.

По словам представителя Кремля, останется ли украинский язык государственным, должны решить жители Донбасса, передаёт РИА Новости.

«Можно однозначно сказать, что это решать местным жителям. Но у нас как, у нас государственный язык один в нашей стране. Что касается отдельных районов, то они же в настоящий момент не являются частью России. Но мы ещё раз повторяем, что всё будет зависеть только от выбора людей», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Песков прокомментировал идею, высказанную зампредом Совета Федерации России Андреем Турчаком о создании на территории Донбасса особой экономической зоны. По словам представителя Кремля, ЛНР и ДНР – независимые государства, но вопросы их развития актуальны.

«Дело в том, что это независимые государства. Безусловно, вопросы развития этих государств, независимость которых мы признаём, как Российская Федерация, весьма и весьма актуальны», – резюмировал пресс-секретарь президента.

