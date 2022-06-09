Валюта встала на счетчик: банки массово вводят отрицательные ставки

Крупнейшие банки страны на фоне продолжающегося санкционного давления, в том числе вероятного отключения от SWIFT абсолютно всех финансовых организаций России, начали активно вводить комиссии за хранение определенных сумм в иностранных валютах на текущих счетах. По сути это то же, что и отрицательные процентные ставки, которые пока что в отношении банковских депозитов запрещены законом.

Некоторые организации приходили к такой практике на протяжении последних двух лет: аналогичные комиссии еще тогда ввели Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург» и Альфа-банк. Тогда они делали это из-за денежно-кредитных политик, которые проводили центробанки США и ЕС — нулевые или околонулевые ключевые ставки приводили к тому, что российские банки были вынуждены вкладывать привлеченные клиентские средства в активы с отрицательными ставками. То есть, по сути, кредитные организации сохраняли номинал клиентских средств себе в убыток.

Но сейчас ситуация совершенно иная: импорт западных товаров в страну резко снизился (в результате чего Белоруссия по объему экспорта в Россию впервые в истории обогнала Германию, например), риски проведения платежей в иностранных валютах постоянно растут, а интерес населения к ним остается на нуле из-за слишком высокой разницы между курсами в операционных кассах банков и на бирже, а также снижению объема зарубежного туристического потока.

Поэтому, чтобы не нести дополнительных платежных рисков и финансовой нагрузки, банки фактически подталкивают своих клиентов к правильному с точки зрения финансовой грамотности выбору — забрать валюту со счетов, а лучше вовсе перевести ее в укрепляющийся рубль. Именно так в начале июня поступил Райффайзенбанк, введя комиссию 0,2% для физлиц, на чьих счетах лежит более $5 тыс., что фактически делает ставку по таким счетам отрицательной. Вслед за ним о схожем решении заявили и в Тинькофф банке.

В целом эту тенденцию можно описать как страховку клиентских средств на случай их заморозки при включении банка какой-либо из санкционных списков. Такое мнение, в частности, в беседе с «Экспертом» выразил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, согласившийся с тем, что подобные решения банков — сигнал для населения о структурных изменениях в мире финансов и девалютизации.

Лазейки пока есть

Пока что клиенты некоторых банков, желающие сохранить часть средств в иностранной валюте, могут воспользоваться одним способом, который позволит им избежать комиссий с крупных сумм. Для этого достаточно перевести их на брокерский счет. Однако, есть основания полагать, что вскоре банки сделают хранение валюты на таких счетах платным. Но даже если этого не случится, россиянам стоит принять тот факт, что они могут обжечься на этом способе точно так же, как частные инвесторы, хранившие часть средств в валютных фондах на западные биржевые индексы и акциях компаний с листингом на Лондонской бирже. Проще говоря — потерять все средства. Это — принципиальное отличие от хранения средств на депозите.

«Есть один минус, брокерские счета не попадают под программу Агентства по страхованию вкладов. Они не страхуют ценные бумаги и деньги, которые хранятся на брокерском счете, поскольку финансовые рынки являются высокорисковыми и государство не будет возмещать потери из-за обвала рынка или банкротства их эмитентов в результате действия локальных и глобальных экономических факторов», — комментирует такой вариант Владислав Антонов.

Впрочем, есть вероятность, что некоторые банки все же введут некие плавающие комиссии для клиентов, которые продолжат хранить валюту на счетах. Как отмечает основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров, в ближайшее время центральные банки многих стран начнут поднимать ставки, пытаясь побороть стремительно разгоняющуюся инфляцию. Поэтому, по его словам, возможен и другой вариант развития событий, когда депозитами с отрицательными ставками останутся только вложения в евро и в долларах.

Стоит отметить и тот факт, что фактические отрицательные ставки могут коснуться не только счетов в долларах, евро и британских фунтах, но и в других валютах. В первую очередь в этот перечень войдут другие страны с околонулевыми ставками центробанков.

«Это в первую очередь швейцарский франк, японская иена и датская крона. Просто низкие ставки за рубежом не дают возможности отечественным банкам зарабатывать на таких валютах, поэтому снижение процентов по депозитам в этих бумагах (или уход в отрицательную зону) возможно», — добавляет Сидоров.

Юрлица на очереди

Следующей категорией лиц, которую в России в ближайшее время могут коснуться отрицательные ставки по валютным счетам, с наибольшей вероятностью станут предприниматели — ЦБ уже сейчас рассматривает возможность снятия соответствующих ограничений. О такой возможности говорят и в банковском сообществе.

«Очень вероятно, что такая же ставка будет и для юрлиц, особенно для счетов в евро, так как по ним ставка отрицательная уже достаточно давно. Дело в том, что клиентские проценты привязаны к Libor и Eonia – межбанковским ставкам для поддержания ликвидности. Важно понимать, что российские банки не могут повлиять на эти ставки, поэтому вынуждены вводить комиссию для клиентов, остатки на счетах которых превышают определенную сумму», — объясняет в беседе с «Экспертом» продакт-оунер в банке для предпринимателей и предприятий Точка Анна Давыдова.

Но как именно будут реагировать предприниматели на такие новшества пока не совсем ясно. С одной стороны, такая мера может привести к тому, что на рынке увеличится объем торгов валютой, поскольку компании будут стремиться продать всю полученную ими валютную выручку на бирже, а покупать ее будут отдельно под каждый контракт, требующий валютных переводов — это может стать одним из стимулов дальнейшего укрепления рубля. Впрочем, все будет зависеть от того, как компании будут просчитывать собственные риски, считают собеседники «Эксперта».

«Если говорить об увеличении объемов торгов валютой, то это очень сложно предсказать, поскольку это будет зависеть от особенностей деятельности и оборотов отдельных компаний. Возможно, будут ситуации, когда расходы на комиссию за хранение остатков будут меньше, чем расходы на конвертацию, и тогда компания примет решение держать остатки в определенном размере и платить за это понятную комиссию, а не рисковать курсовой разницей», — подытожила Анна Давыдова из Точки.