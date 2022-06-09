Вице-мэр Ефимов: инвестиции в экономику Москвы в первом квартале 2022 года составили более 700 млрд рублей

Инвестиции в основной капитал компаний Москвы в январе-марте 2022 года превысили 700 млрд рублей. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил 9 июня заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Согласно данным Мосстата, инвестиции в основной капитал Москвы в первом квартале 2022 года составили 713 млрд рублей, что на 4,8% превышает показатели прошлого года. На долю столицы приходится 17,8% общероссийского объема вложений. По статистике больше всего средств московские компании инвестируют в машины и оборудование — 37,6% общего объема инвестиций в основной капитал», — рассказал заместитель мэра.

В общей структуре инвестиций вложения в строительство зданий и сооружений и благоустройство земель составили долю в 29,7%, в строительство жилых зданий и помещений — 16,4%, в создание объектов интеллектуальной собственности — 14,9%, добавил Владимир Ефимов.

По оценкам властей Москвы, на прирост этого показателя оказали влияние, в том числе, меры государственной поддержки, которые город оказывает бизнесу. Так, компании, которые получили статусы технопарка, промышленного комплекса или якорного резидента технопарка, могут сэкономить на региональных налогах 17–25%. Общий объем инвестиций компаний с этими статусами за последние 5 лет составил 112,8 млрд рублей. Аналогичный механизм поддержки действует и для новых инвестиционных проектов. Всего сегодня 137 компаний столицы имеют право на различные льготы: это 64 промкомплекса, 42 технопарка, 18 якорных резидентов и 13 инвестиционных приоритетных проектов.

Столица также поддерживает инвесторов, которые локализуют производство на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”». Для ее резидентов обнулены налоги на имущество, землю и транспорт, а налог на прибыль снижен с 20 до 2%. «Здесь также действует режим свободной таможенной зоны: все ввозимые товары и оборудование освобождаются от уплаты налогов и сборов. В качестве антикризисной меры поддержки бизнеса в условиях санкций принят мораторий на индексацию арендных ставок для предприятий, размещенных на территории технополиса», — отметил Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. По его оценкам, сегодня в московской ОЭЗ работает 90 резидентов, а их общий объем инвестиций в проекты превысил 75 млрд рублей.

Кроме того, правительство Москвы минувшей весной опубликовало пакет мер дополнительной поддержки экономики. Так, инвесторы могут арендовать землю под строительство нового производства или для реконструкции завода за 1 рубль в год. В этом году московским предприятиям также не нужно подтверждать специальные статусы: все они будут продлены автоматически, напомнил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев. «Эта антикризисная мера позволит компаниям сохранить налоговые льготы», — подчеркнул он. Власти также докапитализировали Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства на 20 млрд рублей. «Эти средства направлены на компенсацию бизнесу ставок по банковским кредитам на оборотные средства, реализацию инвестиционных программ, а также на реализацию инвестиционных проектов по созданию объектов нежилого назначения», — резюмировал Артем Барашев.