Вице-премьер Алексей Оверчук отметил рост российской экономики на фоне санкций

Российская экономика продолжает расти, несмотря на санкционное давление.

Об этом в ходе конференции «Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС» в Нур-Султане заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Санкционное давление направлено на то, чтобы ослабить российскую экономику. Авторы санкций рассчитывают, что эти меры должны отпугнуть страны — члены ЕАЭС от сотрудничества с Россией, разорвать наши интеграционные связи. Но благодаря мерам, принимаемым президентом РФ, правительством и Банком России, экономическая война против нашей страны пошла не по плану тех, кто ее развязал», — цитирует чиновника ТАСС.

По словам вице-премьера, в России за последние четыре месяца рост экономики составил около 1,7%. «В мае инфляция практически остановилась, последнюю неделю мая ее уровень составлял 0%, на прошлой неделе мы вошли в дефляцию», — напомнил Оверчук.

Вице-премьер подчеркнул, что Россия активно работает над созданием новых логистических цепочек. «Вся экономика выстраивалась прежде всего на связях с Европой, конечно же сегодня мы испытываем сложности, связанные с разрывом сложившихся в последние десятилетия логистических цепочек. Но мы работаем над созданием новых логистических связей. Мы разрешили параллельный импорт. Сегодня идет поиск и наладка связей с новыми торговыми партнерами, прежде всего в тех странах, которые не враждебны по отношению к России», — отметил он.

Замглавы правительства заверил, что Россия готова к развитию новых проектов с Казахстаном и другими странами ЕАЭС в различных отраслях. По его словам, в перспективе членами организации будут становиться государства, не входившие в Советский Союз. «К ЕАЭС следует относиться как интеграционному объединению, основной целью которого является формирование гармоничных экономических отношений в Евразии на основе уважительного отношения к независимости составляющих его стран. Поэтому не нужно удивляться, если когда-нибудь членами ЕАЭС будут становиться государства, никогда не входившие в СССР», — сказал Алексей Оверчук.

Ранее «Эксперт» писал о том, что инфляция в мае 2022-го стала минимальной для этого месяца за все время наблюдений с 1991 года.