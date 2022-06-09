Власти использовали сильный козырь против укрепления рубля

Российская валюта начала день с уверенного роста: в районе обеда курс ушел к 57,5 руб. за доллар. Казалось, что сегодня-завтра котировки достигнут очередной цели - 55 руб.

Но все изменилось после появления новости о том, что президент РФ Владимир Путин своим указом отменил обязательную продажу 50% валютной выручки, отдав этот вопрос на рассмотрение правительственной комиссии.

Спекулянты тут же начали фиксировать прибыль, откупая доллар, а экспортеры сократили продажу валютной выручки. В результате, по итогам дня курс рубля к доллару практически не изменился. Последняя сделка прошла по котировке 59,35 руб.

Таким образом, власти использовали сильный – может быть, даже последний козырь для прекращения роста рубля. Но, скорее всего, эффект будет кратковременным. В прошлом году, по некоторым оценкам, экспортеры продали порядка 70% валютной выручки. В этом году стоит ждать не меньшего показателя, поскольку хранение валюты на зарубежных счетах рискованно из-за возможности ее «заморозки», а долларов и евро для закупки оборудования и технологий потребуется гораздо меньше из-за санкций.

При этом поддержку рублю начали оказывать банки, вводящие комиссии за обслуживание валютных счетов. Ранее банки использовали валютные остатки на счетах своих клиентов для кредитования импорта или размещали их на западном денежном рынке. Но сейчас импортеры только приходят в себя после санкционного шока, а зарубежные финансовые рынки для российских банков практически закрыты. Таким образом, привлечение и обслуживание валютных вкладов для некоторых банков является убыточным.

Кроме того, начали закрываться «антикризисные» депозиты, открытые в период, когда ключевая ставка была 20% годовых. У многих будет возникать соблазн «дешево» купить на часть средств доллары или евро для защиты от возможной последующей девальвации рубля. Но с покупкой наличной валюты в стране большие проблемы, а за валютные счета в некоторых банках придется платить. Поэтому спрос на валюту в связи с закрытием сверхдоходных депозитов повысится слабо и кратковременно, если это вообще произойдет.

Завтра торги рублем также обещают пройти волатильно. Совет директоров Банка России в пятницу примет решение по ключевой ставке. Но важен будет не сам размер ставки, а что скажет глава ЦБ Эльвира Набиуллина на последующей пресс-конференции.

