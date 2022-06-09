Заммэра Ефимов: Москва поднялась с третьего на второе место в рейтинге ГЧП-регионов России

Москва поднялась с третьего на второе место в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) по итогам 2021 года. Об этом сообщил 9 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, рейтинг составляет Минэкономразвития РФ. В числе параметров, которые оценивает министерство, — развитие проектов в отчетном году, открытость для инвесторов и их поддержка, состояние нормативно-институциональной среды.

«По итогам 2021 года Москва поднялась на одну строчку в рейтинге российских регионов по уровню развития государственно-частного партнерства и снова вошла в топ-3 списка. Город стабильно показывает высокие результаты в данной сфере благодаря большому опыту реализации ГЧП-проектов, а также активной работе по развитию механизмов сотрудничества с бизнесом», — сообщил Владимир Ефимов. По его оценке, на данный момент совокупный объем договоров ГЧП, заключенных властями Москвы, превышает 1,1 трлн рублей.

Такие контракты позволяют регионам получить необходимые инфраструктурные объекты или товары. К примеру, их строит и эксплуатирует инвестор, а город гарантирует ему доход в течение этого времени и предоставляет льготы по налогам и арендной плате за землю. Таким образом столица сокращает затраты бюджета на строительство и реконструкцию объектов.

Москва одной из первых в России начала заключать ГЧП-контракты. В числе их разновидностей — концессии, офсетные контракты и контракты жизненного цикла. «Практика государственно-частного партнерства в Москве ежегодно набирает обороты. Только в 2021 году объем ГЧП-проектов увеличился более чем на 100 млрд рублей. Среди подписанных договоров — 52 контракта жизненного цикла, несколько концессий, офсетный контракт, соглашение о ГЧП», — перечислил Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики.

Так, в рамках одного из таких соглашений в «Сколково» появится современная школа, которая станет важной частью динамично развивающегося Западного административного округа. «Еще две концессии позволят привлечь средства инвесторов в улучшение экологии: инвестор построит предприятия по переработке илового осадка сточных вод Люберецких и Курьяновских очистных сооружений. Отмечу, что в прошлом году мы подписали рекордное количество таких соглашений», — подчеркнул он.

С помощью контрактов жизненного цикла Москва обновляет общественный транспорт, а также закупает медтехнику для леченых учреждений. Так, с 2014 года объем таких соглашений превысил 536 млрд рублей. Только в 2021-м году власти столицы подписали договоры на 60 млрд рублей: по ним поставят 400 электробусов и 760 единиц медтехники.

Еще один механизм ГЧП, который активно используют власти столицы, — офсетные контракты. По их условиям, инвестор открывает в столице новое производство или модернизирует существующее, а город гарантирует ему закупки в течение нескольких лет. Сейчас город заключил 5 таких контрактов на общую сумму 12,9 млрд рублей, один из них — в 2021 году. Некоторые инвесторы уже начали поставлять по этим соглашениям лекарства, продукты питания для молочных кухонь, изделия для стомированных больных.

Кроме того, в 2021 году город подписал первое ГЧП-соглашение в сфере экологии — по сбору и обработке вышедшей из строя электронной и электрической техники для ее последующей утилизации, отметил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев. «Столица передаст инвестору неиспользуемые объекты капитального строительства, которые тот реконструирует под пункты сбора и оснастит необходимым оборудованием. Проект поможет снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду, позволит создать полный цикл утилизации электронного лома», — резюмировал он.