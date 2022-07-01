Безопасные чипы для сельхозживотных начали производить в Москве

Производство электронных меток для маркировки сельскохозяйственных животных запустили в Москве. Чипы помогут эффективно контролировать активность скота, по ним можно будет отслеживать перемещение вакцинированных особей и предупредить распространение болезней. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Москва уделяет большое внимание новым цифровым решениям во всех отраслях промышленности. Так, одна из столичных компаний ISBC запустила производство ушных электронных меток для маркировки сельскохозяйственных животных. Сегодня это особенно важно в связи с указом президента об их обязательной маркировке. Разработка обеспечит эффективный контроль за животными. Кроме этого, агробизнес не будет зависеть от иностранных поставщиков, поскольку производство находится в Москве и можно оперативно изготовить и доставить необходимую партию новых меток в любой регион России», - рассказал Овчинский.

Ежегодно производитель сможет выпускать около 3 млн электронных ушных меток. Они позволят создать базу паспортов каждого животного и оперативно получать сведения о его здоровье. Чипы также сократят время, необходимое ветеринару для занесения данных в систему после каждого осмотра и вакцинирования, добавил глава департамента.

«Электронные ушные метки разработаны совместно с производителем «СКС». Они выполнены из высококачественных материалов и собраны таким образом, чтобы уменьшить негативное воздействие имплантации на ухо животного. Легкий вес, компактный размер и качественная крепежная система минимизируют шансы разрыва меток на ухе животного», - отметил директор департамента идентификации животных компании ISBC Николай Бояров.

Он отметил, что компания ISBC первая на российском рынке получила официальное разрешение Россельхознадзора на выдачу и присвоение идентификационных номеров для чипирования животных. За 3,5 года чипированы сотни тысяч животных в 40 регионах России.