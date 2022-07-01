«Детский мир» решил не выплачивать дивиденды за 2021 год

Акционеры ПАО «Детский мир» по итогам годового собрания приняли решение не распределять чистую прибыль по итогам прошлого года и не выплачивать дивиденды.

Об этом говорится в сообщении ретейлера.

Ранее рекомендацию не выплачивать дивиденды за прошлый год дал совет директоров компании, ссылаясь на высокий уровень рыночной волатильности и необходимость сохранения достаточного уровня финансовых ресурсов для дальнейшего усиления рыночной позиции компании.

Группа «Детский мир» — крупнейшая российская сеть магазинов товаров для детей. В нее входят розничные сети магазинов «Детский мир», онлайн-магазин и маркетплейс, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». В 2021 году общий объем продаж группы поднялся на 16,9% и составил 184,3 млрд рублей с НДС. Совокупный объем онлайн-продаж ретейлера в РФ вырос на 39,1%, до 54 млрд рублей, доля онлайн-продаж в России составила 30,8%. Чистая выручка сети увеличилась на 15% и достигла 164,3 млрд рублей. Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта сети в РФ — 46,2% от общих продаж (+1,7 п.п. год к году).

Объем выплаченных промежуточных дивидендов «Детского мира» по результатам девяти месяцев 2021 года составил 3,8 млрд рублей из расчета 5,2 рублей на одну обыкновенную акцию. За 2020 год ретейлер выплатил дивиденды на сумму 4,486 млрд рублей.

В первом квартале 2022 года общий объем продаж «Детского мира» вырос на 7,6%, до 42,7 млрд руб. Чистая выручка сети увеличилась на 6,1%, составив 37,9 млрд руб. Интернет-продажи в России принесли компании около трети выручки — их общий объем за три месяца вырос на 19,9%, до 13,1 млрд руб.