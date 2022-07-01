Цены на газ резко отреагировали на решение саммита G7

Участники саммита G7 в Эльмау не могли не отреагировать на энергетический кризис. Особенно, в той его части, которая касается природного газа. Обращает на себя внимание решение одобрить инвестиции в производство сжиженного газа (СПГ), вызвавшее новый скачок цен на газ.

У природного газа вообще и сжиженного газа особенно сейчас пик популярности. СПГ нужен всем и, в первую очередь, Европе, которая настойчиво пытается освободиться от зависимости от российских энергоносителей, включая, конечно же, и газ.

Два года назад правительство Франции попросило французскую энергетическую компанию Engie не торопиться подписывать соглашение с американским энергетическим гигантом NextDecade на поставки СПГ. Объяснение было простое – сделка не соответствует планам Франции по защите окружающей среды.

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Сейчас все кардинально изменилось: Париж не только не мешает Engie заключить контракт на поставку 1,75 тонн СПГ, но и торопит ее сделать это как можно быстрее.

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«Инвестиции в этот сектор (СПГ) необходимы для борьбы с нынешним кризисом (энергетическим)»,- говорится в итоговом заявлении саммита G7. При этом подчеркивается, что эти инвестиции будут носить временный характер и что новые проекты СПГ должны приводиться в соответствие с поставленными климатическими задачами.

Речь идет о решениях, принятых на климатическом саммите СОР-26, который прошел осенью 2021 года в Глазго. Сейчас западные страны принимают, конечно, противоположные решения, но они делают это для того, чтобы пережить предстоящую зиму.

Конечно, намерение резко увеличить производство СПГ при помощи крупных инвестиций выполнить нелегко, потому что для строительства СПГ-инфраструктуры этого требуется много времени, а времени нет. Взять, к примеру, первую европейскую экономику – Германию, в которой после 24 февраля проснулся сильный аппетит к СПГ и которая бросилась строить СПГ-терминалы для его приемки и возвращения в привычное газообразное состояние. О трудностях, с которыми столкнулся Берлин, говорить хотя бы то, что несмотря на критическое положение строительство СПГ-терминалов на немецком побережье Балтийского моря… еще не началось. В результате надежды получить уже в этом году два работающих СПГ-терминала так и могут остаться надеждами.

Одновременно со строительством СПГ-терминалов Берлин лихорадочно ищет и собственно газ, который и будут принимать терминалы. Последней газодобывающей страной, к которой обратились за помощью немецкие власти, стала Канада. На саммите в Эльмау канцлер Олаф Шольц, похоже, договорился с канадским премьером Джастином Трюдо о поставках канадского СПГ. Осталось утрясти некоторые проблемы и подписать контракт. Здесь, правда, тоже имеется один нюанс – у Канады нет экспортной инфраструктуры для отправки газа в Европу. Не стоит, пожалуй, забывать и о сильном сопротивлении, которые намерены оказать властям канадские защитники окружающей среды. Особенно в Британской Колумбии, где предполагается построить СПГ-терминалы.

Есть проблема и значительно серьезнее. У правительств, конечно, есть средства для строительства нужных для них проектов. Особенно в тех случаях, как сейчас, когда в них имеется острая необходимость. Но остается вопрос: где брать газ для Германии?

И Канада и особенно США, являются крупными производителями газа. В ожидании скачка спроса, как сейчас, строились и заводы по сжижению газа. Однако инвестиций было мало. Это значит, что нынешний скачок спроса скорее всего приведет к дальнейшему росту цен на газ.

Следует к тому же иметь в виду, что поддержка инвестиций в СПГ-сектор не может быть «временной», пишет Oil Price. Во-первых, СПГ-терминалы и заводы – очень дорогое удовольствие. Их операторы поэтому требуют подписания долгосрочных контрактов, не на несколько лет, а как минимум лет на 15-20. Не исключено, что это может оказаться самой большой проблемой, которую придется решать.