Япония отреагировала на передачу имущества «Сахалин Энерджи» России

Как гром среди ясного неба (по крайней мере, для иностранных акционеров), прозвучала новость о фактической национализации шельфового проекта «Сахалин-2». В указе, подписанным президентом России Путиным, подчеркивается, что это делается для защиты национальных интересов России и обеспечения ее экономической безопасности. Нынешнего оператора проекта, компанию «Сахалин Энерджи», акционерами которой являются «Газпром», Shell, Mitsui и Mitsubishi, заменит российская компания. Половину уставного капитала новой компании получит «Газпром», который владеет 50% акций «Сахалин Энерджи». Вторая половина, принадлежащая британской и японским компаниям, будет «заморожена». Если иностранные акционеры захотят перевести свои акции новому оператору проекта, то им придется в течение месяца подать заявку в правительство РФ, которое и примет окончательное решение. Неодобренные Москвой к передаче в новую компанию акции будут проданы. Причем, участвовать в тендере смогут только российские юрлица. Shell, кстати, уже заявил о намерении продать свои 27,5% акций.
Токио отреагировал на новость о национализации немедленно. Как заявил заместитель главного секретаря кабинета Сейджи Кихара, интересы Японии относительно энергоресурсов не должны пострадать. Правда, не очень понятно, как это можно будет сделать, если Mitsui и Mitsubishi потеряют свои акции.
Кихара также сообщил, что правительство Японии сейчас изучает, как пострадают интересы японских компаний от указа президента Путина и как решение о национализации отразится на поставках сжиженного газа (СПГ) в Японию.
В Токио, кстати, считают решение о национализации чем-то вроде мести за санкции, которые ввела Япония против России в ответ на спецоперацию на Украине. В начале мая японский премьер Фумио Кисида заявил, что Япония поэтапно откажется от поставок российской нефти и угля, запретит экспорт в Россию ряда изделий, включая полупроводники; и введет санкции против российских олигархов и членов их семей. При этом премьер добавил, что санкции никак не отразятся на участии японских компаний в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
Если Mitsui и Mitsubishi, которым принадлежат 12,5% и 10% акций «Сахалин Энерджи» соответственно, лишатся своих акций, то без российского СПГ Японии придется очень нелегко, пишет Washington Post (WP), особенно с учетом того, что сейчас на островах и в частности в Токио царит страшная жара и потребление энергии достигло пиковых значений.
Львиная доля японского рынка СПГ – почти 40% принадлежит газу из Австралии. Доля российского газа в газовом импорте Японии составляет 9%. Токио придется срочно замещать российский газ газом от других поставщиков, но найти замену российскому СПГ быстро не удастся, уверена WP. К тому же, едва ли удастся найти альтернативного поставщика, который будет находиться ближе России. Это значит резкое повышение стоимости газа как минимум за счет транспортных расходов.
Между тем, в Японии сейчас сложная обстановка с электроэнергией. Кроме жары, положение энергетического сектора осложняет закрытие старых электростанций, высокая ненадежность возобновляемых источников энергии, развитию которых Токио уделяет много внимания, сил и средств; а также задержки с запусками реакторов на АЭС. Любое сокращение поставок СПГ может поставить энергетику Страны восходящего солнца в критическое положение и привести к веерным отключениям электричества. И это не говоря о солидном росте счетов за электроэнергию как для простых японцев, так и для японских предприятий и фирм.