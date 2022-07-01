Япония отреагировала на передачу имущества «Сахалин Энерджи» России

Как гром среди ясного неба (по крайней мере, для иностранных акционеров), прозвучала новость о фактической национализации шельфового проекта «Сахалин-2». В указе, подписанным президентом России Путиным, подчеркивается, что это делается для защиты национальных интересов России и обеспечения ее экономической безопасности. Нынешнего оператора проекта, компанию «Сахалин Энерджи», акционерами которой являются «Газпром», Shell, Mitsui и Mitsubishi, заменит российская компания. Половину уставного капитала новой компании получит «Газпром», который владеет 50% акций «Сахалин Энерджи». Вторая половина, принадлежащая британской и японским компаниям, будет «заморожена». Если иностранные акционеры захотят перевести свои акции новому оператору проекта, то им придется в течение месяца подать заявку в правительство РФ, которое и примет окончательное решение. Неодобренные Москвой к передаче в новую компанию акции будут проданы. Причем, участвовать в тендере смогут только российские юрлица. Shell, кстати, уже заявил о намерении продать свои 27,5% акций.

Токио отреагировал на новость о национализации немедленно. Как заявил заместитель главного секретаря кабинета Сейджи Кихара, интересы Японии относительно энергоресурсов не должны пострадать. Правда, не очень понятно, как это можно будет сделать, если Mitsui и Mitsubishi потеряют свои акции.

Кихара также сообщил, что правительство Японии сейчас изучает, как пострадают интересы японских компаний от указа президента Путина и как решение о национализации отразится на поставках сжиженного газа (СПГ) в Японию.