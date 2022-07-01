Индекс Мосбиржи не пересек «красную черту»

В последний день недели и первый — июля на российском рынке акций преобладали покупки. Инвесторы подбирали многие бумаги, просевшие вчера на эмоциональных продажах, спровоцированных решением акционеров «Газпрома» не выплачивать прибыль.

По итогам дня Индекс Мосбиржи вырос на символические 0,08%. Но прирост мог бы быть намного большим, если бы не продолжение падения «Газпрома», акции которого сегодня подешевели еще на 7%. По итогам же недели бумага обвалилась на 35%.

Такого масштабного недельного снижения стоимости акции в истории «Газпрома» еще не было. Отчасти обвал акций стал следствием низкой ликвидности российского фондового рынка в отсутствие нерезидентов.

Сегодня компания раскрыла некоторые показатели деятельности, и они инвесторов не порадовали. Так, среднесуточный экспорт газа в июне снизился на четверть к майскому уровню.

Не исключено, что на следующей неделе мы увидим отскок в «Газпроме», но аргументов в пользу покупки бумаги на среднесрочную перспективу нет, на рынке сейчас есть более интересные идеи.

Одной из них является «Роснефть», акции которой сегодня подорожали на 3,6%, а за неделю снизились на символические 0,5%. Одним из драйверов выкупа вчерашней просадки стало решение собрания акционеров выплатить финальные дивиденды за прошлый год.

В числе лидеров сегодняшнего роста были обыкновенные акции «Сургутнефтегаза», выросшие на 4,5%. Этот рост обусловлен решением акционеров выплатить дивиденды из расчета 4,73 рубля на привилегированную акцию и 0,80 рубля — на обыкновенную. Закрытие реестра под дивиденды состоится 20 июля.

Однако с большой вероятностью можно ожидать, что по итогам нынешнего года дивиденды будут очень скудными. На балансе компании находится огромный объем валютной ликвидности, и ее балансовая переоценка из-за роста курса рубля резко негативно отразится на прибыли. Поэтому не исключено, что акции «Сургута» дивидендный гэп будут закрывать очень долго.

Решение о распределении части прошлогодней прибыли подтолкнуло к очередному росту акции девелопера «Самолет», которые сегодня выросли на 5,4%, а с начала недели — на 4%.

Дивиденды также заплатит «Русгидро» (+2%).

На этом позитивные дивидендные новости заканчиваются. Распределять прибыль отказались «Мечел», «Черкизово», «Детский мир», «Мостотрест», «Соллерс».

Техническая картина по российскому рынку акций остается тревожной: Индекс Мосбиржи продолжает оставаться чуть выше сильной поддержки 2000 пунктов. Но это является следствием обвального падения акций «Газпрома», имеющих наибольший вес в структуре индекса. Поэтому даже возможный уход индикатора под эту отметку не должен привести к началу распродаж акций широким фронтом.