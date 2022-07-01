Киссинджер назвал возможные варианты разрешения ситуации вокруг Украины

Бывший госсекретарь и экс-советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер рассказал в интервью британскому изданию The Spectator о возможных путях урегулирования украинского конфликта.

По его словам, в настоящее время существуют три варианта выхода из кризиса. Первый из них предполагает, что войска РФ останутся на занятых к настоящему моменту позициях. При таком сценарии Россия сохранит контроль над большей частью Донбасса, а также над полосой вдоль Черного моря. Политик отметил, что для Москвы «это будет победа», в то время как роль НАТО «не будет столь решающей, как считалось ранее».

Второй вариант Киссинджер видит в возможной попытке вытеснить РФ с территории, которую она приобрела до обострения конфликта, «включая Крым». В таком случае страны Запада столкнутся с неизбежностью прямого противостояния с Россией.

Третьим возможным сценарием экс-госсекретарь США назвал возвращение линии фронта к положению до начала спецоперации. При этом варианте Украина «будет перевооружена и тесно связана с НАТО, если не станет его частью», считает он. Киссинджер пояснил, что при таком исходе Киев «будет располагать крупнейшими обычными сухопутными войсками в Европе, связанными с НАТО», а сам конфликт будет заморожен на неопределенный период.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, Евросоюз, Великобритания и ряд других государств ввели санкции против России.