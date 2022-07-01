Китайская экономика вернулась к росту

После трех кряду ковидных месяцев спада китайская экономика показала наконец в июне рост. Однако рост незначительный, отмечает Wall Street Journal (WSJ), не позволяющий, по мнению многих экономистов, надеяться на мощное и быстрое восстановление второй экономики планеты после очередной волны коронавирусной пандемии.

Американская и европейские экономики резко замедлили восстановление в июне из-за негативного воздействия высоких цен на топливо и продукты питания, к которым уже третий месяц прибавляется давление высокой инфляции.

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В этот раз в отличие от первой волны пандемии в начале 2020 года китайская экономика не может полагаться на всегда ранее выручавший в схожих ситуациях экспорт. Сейчас другой драйвер роста экономики – инфраструктура.

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Госсовет КНР (правительство) объявил в четверг, 30 июня, о планах занять 300 млрд юаней (44,8 млрд долларов) для финансирования крупных инфраструктурных проектов. Провинциальные власти в этом году для финансирования развития инфраструктуры на местах уже взяли кредитов, по данным Goldman Sachs, на 3,4 трлн юаней.

Однако многие экономисты сомневаются, что даже таких крупных инвестиций будет достаточно для того, чтобы вдохнуть жизнь в рынок недвижимости и поднять уверенность потребителей и бизнеса.

Безработица в городах в мае составила 5,9%, т.е. была выше определенной правительством цели 5,5%. Безработица среди молодежи (возраст от 16 до 24 лет) поднялась до 18,4%.

Индекс менеджеров по закупкам для непроизводственной сферы в июне, по данным Национального бюро статистики КНР (NBS), резко вырос: с 47,8 в мае до 54,7, максимального показателя за 13 месяцев. В основе такого скачка быстрое восстановление строительного сектора и сферы услуг после отмены локдаунов.

Производственная деятельность вернулась к росту, но все же рост оказался ниже ожиданий экономистов. Индекс менеджеров по закупкам для производственной сферы тоже вырос, хотя и значительно меньше: с 49,6 до 50,2. Аналитики WSJ прогнозировали рост до 50,5.

В целом производство в первом летнем месяце выросло, однако количество экспортных заказов увеличилось, по мнению многих экономистов, недостаточно, что, кстати, лишний раз подчеркнуло слабый глобальный спрос. Снижение спроса – главная сейчас проблема для производственного сектора, считает старший сотрудник NBS Чжао Цинхэ. Он также обращает внимание на снижение отпускных цен, которые уменьшают прибыль предприятий. Согласно официальным данным прибыль промышленных компаний в мае снизилась на 6,5% по сравнению с маем 2021 года. Правда, имеется и обнадеживающий момент: в апреле снижение было больше – 8,5%.

Индекс PMI сферы услуг тоже показал в июне резкий рывок: с 47,1 до 54,3; а индекс деловой активности строительного сектора и вовсе достиг 56,6. Специалисты объясняют такой резкий рост увеличением инвестиций в строительный сектор. На заседании Госсовета на этой неделе было объявлено о начале строительства в январе-мае 2022 года 120 новых автотрасс и других транспортных проектов. В общей сложности инвестиции в дорожное строительство в Китае в первые пять месяцев этого года уже превысили триллион долларов.

Опрос 102 компаний, входящих в Американскую торговую палату в Китае, показал, что 44% респондентов уменьшили или вовсе приостановили планировавшиеся ранее инвестиции в Китай из-за недавних локдаунов. Иностранный бизнес настороженно относится к политике нулевой терпимости, которой упорно придерживается Пекин.

46% участников опроса пожаловались на сохраняющиеся и после отмены локдаунов трудности с производством, дефицит персонала и проблемы с поставками.