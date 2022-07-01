Кремль: Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведёт в пятницу, 1 июля оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.

Об этом в ходе ежедневного брифинга с журналистами рассказал руководитель пресс-службы главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

«В течение дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, – подчеркнул он. – Традиционно мы предоставим информацию. И ещё ряд встреч, совещаний непубличного характера. Такой сегодня более-менее спокойный день у российского лидера».

