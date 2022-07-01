Льготу на аренду земли утвердили для завода тепловой автоматики в Москве

Около 2,2 млн рублей будет ежегодно экономить Московский завод тепловой автоматики на аренде земли у города. Это стало возможно благодаря статусу технопарка, который присвоили предприятию на 10 лет. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В течение 10 лет предприятие сможет пользоваться городскими участками площадью 0,7 гектара по льготной ставке – 0,01% от кадастровой стоимости. Это позволит инвестору экономить около 2,2 миллиона рублей ежегодно», – рассказал Ефимов.

Подобная льгота предоставляется для компаний, работающих в социально значимых отраслях. Например, в пищевой промышленности, фармацевтике, а также наукоемких производствах. Скидка оформляется в виде дополнительного соглашения к договору аренды.

«”Московский завод тепловой автоматики” уже более 30 лет занимается автоматизацией, диспетчеризацией и производством приборов и оборудования для управления технологическими процессами и инженерными системами. Предприятие находится в Восточном административном округе столицы в районе Соколиная гора. Благодаря предоставленной льготе организация сможет снизить затраты на создание рабочих мест, а также на производство важной для города продукции», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Впервые предприятие получило статус технопарка для участка площадью 0,8 гектара в 2019 году. Благодаря предоставленной ранее аналогичной льготе только в 2022 году предприниматели сэкономят на аренде этой земли 2,5 миллиона рублей, добавил Гаман.