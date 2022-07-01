«Лукойл» до 2031 года начнет добывать нефть и газ на трех новых месторождениях в Каспийском море

Компания «Лукойл» планирует до 2031 года начать промышленную добычу на месторождении «170 км» в Каспийском море.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комитет Госдумы по энергетике.

Также сообщается, что на 2023 год намечено начало промышленной добычи нефти на месторождении имени Грайфера, а с 2027-го компания будет добывать газ на месторождении имени Кувыкина.

«В рамках реализации программы комплексного освоения Северного Каспия ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть" планирует до 2031 года ввести в эксплуатацию месторождения им. Грайфера, им. Кувыкина и "170 км"», — цитирует агентство материалы комитета.

Как говорится в презентации к докладу генерального директора ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» Николая Ляшко, полка добычи на месторождении имени Грайфера составляет 1,2 млн т нефти в год, выход на проектную мощность запланирован на 2025-й. Извлекаемые запасы нефти месторождения составляют 19,2 млн т, количество скважин — 16.

«В российском секторе Каспийского моря компанией "Лукойл" открыта целая нефтегазоносная провинция. На баланс поставлено 11 месторождений с суммарными начальными извлекаемыми запасами порядка 1,8 млрд тонн условного топлива. Инвестиции в "Каспийский проект" уже превысили 480 млрд рублей», — подчеркивается в презентации. Уточняется, в частности, что извлекаемые запасы действующего месторождения им. Корчагина по нефти составляют 26,4 млн т, по газу — 46,8 млрд куб. м; накопленная добыча — более 12 млн т, полка добычи — 1,5 млн т в год. Извлекаемые запасы месторождения им. Филановского составляют по нефти 129 млн т, по газу — 26 млрд куб. м; накопленная добыча превышает 33 млн т, полка добычи — 6 млн тонн в год.

Сообщается, что «Лукойл» ведет в регионе геологоразведку; извлекаемые ресурсы восьми выявленных перспективных структур составляют 126,8 млн тонн нефти, 18,2 млн тонн конденсата и 209,7 млрд куб м газа.