Минтранс сформировал авиапарк для полетов за рубеж без риска арестов

В России создана группа воздушных судов, которые смогут осуществлять рейсы за рубеж, не попадая под риск арестов.

Об этом в ходе заседания расширенной коллегии Минтранса сообщил глава ведомства Виталий Савельев, пишет «Российская газета». Чиновник отметил, что 1213 самолетов из 1278 переведено в российский реестр.

«Нам удалось создать группировку воздушных судов, действующих бортов, летающих за рубеж, для которых отсутствуют риски ареста и задержания», — сказал он.

Как уточняет РБК, речь идет о 206 самолетах.

Также министр рассказал, что специальная комиссия под председательством вице-премьера Юрия Борисова может рассмотреть вопрос возврата воздушных судов зарубежным лизингодателям. Как пишет «Коммерсантъ», с просьбой о возврате арендованных лайнеров обратились в Минтранс российские авиакомпании S7 Airlines и AirBridgeCargo.

Российские перевозчики начали отказываться от международных полетов в марте, после закрытия воздушного пространства странами ЕС и введения Западом санкций, которые подразумевают в том числе запрет на поставки в РФ новых самолетов и запчастей. Лизингодателям было предписано вернуть сданные в аренду российским авиакомпаниям суда. Росавиация рекомендовала перевозчикам приостановить рейсы за границу из-за риска задержания или ареста самолетов, перевозчики начали переводить лайнеры в национальный реестр воздушных судов.

Ранее «Эксперт» сообщал, что по итогам совещания глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении комплексной программы развития авиатранспортной отрасли. Общий объем ее финансирования в ближайшие семь лет составит более 770 млрд рублей. При этом свыше 150 млрд из них, необходимые для обеспечения авиаперевозок, поступят в отрасль уже до конца текущего года.