Москва – лидер изменений: эксперты о новом налоговом режиме для малого бизнеса

В столице с 1 июля начал действовать в качестве эксперимента налоговый режим для малого бизнеса – «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). Такой подход снизит бюрократию во взаимодействии с предпринимателями и станет шагом к цифровому будущему, считают эксперты.

«Эксперимент, который проводит Москва (в очередной раз являясь «лидером изменений») – это шаг в сторону снижения бюрократии во взаимодействии власти и предпринимателей, сохранения средств и «человекочасов» для развития и масштабирования бизнеса. Масштабирование этой практики сначала на индивидуальных предпринимателей и МСП-сектор, а затем и, вероятно, на весь российский бизнес позволит сделать очередной качественный шаг вперед в сторону полностью автоматизированного цифрового будущего», - уверен член «Деловой России», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк.

По мнению Хижняка, запустить процесс удалось во многом благодаря внедрению режима самозанятости, который позволяет произвести автоматический расчет налога с дальнейшей оплатой в один клик. Система полной автоматизации налоговых процессов более десяти лет действует в ряде развитых экономик, например, в Южной Корее, Великобритании, Швейцарии. Поэтому цифровизация в Москве доказывает опережающую динамику развития столицы по сравнению с другими регионами страны, заключил он.

Автоматизированное налогообложение будет особенно актуально для начинающих компаний, добавил председатель координационного совета Федерации Сергей Миронов.

«Когда начинающий предприниматель что-то делает, у него нет ресурсов на бухгалтерию, на оформление, он не понимает, как работает система. И организации, которые берут компании на аутсорсинг, они не несут никакую ответственность и могут выполнять свою работу некачественно и безответственно. А, значит, у предпринимателя могут быть дальнейшие проблемы.

Благодаря нововведению система будет автоматизирована и можно будет обойтись без тех же бухгалтеров. Это огромный плюс. Кроме того, нововведение предполагает, что предпринимателю не нужно платить страховые взносы за сотрудника, это большое преимущество для него. На первом этапе это стимулирует его оформлять сотрудников в белую, в таком случае сотрудник будет защищен, а это очень важно», - сказал Миронов.

Применить АУСН смогут около 183 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей столицы, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Новый налоговый режим могут применять зарегистрированные в Москве индивидуальные предприниматели и компании с численностью сотрудников до пяти человек и годовым оборотом до 60 миллионов рублей, остаточной стоимостью основных средств до 150 миллионов рублей и рядом других ограничений, предусмотренных законом. Важно, что при переходе на АУСН компаниям и ИП не нужно будет самостоятельно рассчитывать налог — за них это сделают налоговые органы на основании данных из личного кабинета налогоплательщика, в который будет поступать информация о доходах из банка, онлайн-касс и от самого предпринимателя. Новый режим должен значительно упростить работу микробизнеса города», — сказал Ефимов.