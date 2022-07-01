Налогообложение для микробизнеса в Москве упростят с 1 июля - Ефимов

Экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса начнет действовать в Москве с 1 июля. Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) станет доступна более чем для 180 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей столицы. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Новый налоговый режим могут применять зарегистрированные в Москве индивидуальные предприниматели и компании с численностью сотрудников до пяти человек и годовым оборотом до 60 миллионов рублей, остаточной стоимостью основных средств до 150 миллионов рублей и рядом других ограничений, предусмотренных законом. Этим критериям сейчас соответствуют 183 тысячи субъектов малого бизнеса столицы. Важно, что при переходе на АУСН компаниям и ИП не нужно будет самостоятельно рассчитывать налог – за них это сделают налоговые органы на основании данных из личного кабинета налогоплательщика, в который будет поступать информация о доходах из банка, онлайн-касс и самого предпринимателя. Новый режим должен значительно упростить работу микробизнеса города», – рассказал Ефимов.

Налогоплательщикам по упрощенной системе не придется сдавать декларации и отчеты в налоговые органы и внебюджетные фонды. Индивидуальным предпринимателям и компаниям не нужно будет платить взносы на медицинское, пенсионное и социальное страхование. Платежи в фонды за работников предприятий внесут из бюджета, добавил вице-мэр.

Экспериментальный проект по налогообложению для малого бизнеса запустят в четырех регионах страны – в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. В 2019 году в этих субъектах тестировали налог на профессиональный доход. Тогда эксперимент был признан успешным, и теперь налоговый режим для самозанятых действует по всей стране.

«Как и на стандартной «упрощенке», налогоплательщики на АУСН могут выбрать объектом налогообложения «доходы», ставка по которому составит 8%, и «доходы минус расходы» со ставкой 20%. На объекте «доходы» налог можно уменьшить на сумму уплаченного торгового сбора. На время проведения эксперимента, до конца 2027 года, ставки останутся неизменными», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

Налоговый период по АУСН - календарный месяц. Налог посчитает ИФНС и пришлет уведомление с расчетом в личный кабинет налогоплательщика до 15-го числа месяца, следующего за отчетными. Внести средства необходимо до 25-го числа. Например, если платежка с расчетом налога за июль появится в личном кабинете до 15 августа, налог надо будет уплатить до 25 августа, пояснил Кирилл Пуртов.