Обе нитки «Северного потока» остановят на плановый ремонт с 11 по 21 июля — Nord Stream AG

Оператор «Северного потока», Nord Stream AG, сообщил о приостановке с 11 по 21 июля обеих нитей газопровода на плановые ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Ранее те же сроки были указаны в предварительном графике работ.

Уточняется, что работы будут включать в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода.

«График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку. Информация о проведении работ была своевременно раскрыта в соответствии с требованиями регламента», — отмечается в сообщении Nord Stream AG.

На прошлой неделе вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил о повышении степени готовности реагирования на напряженную ситуацию с поставками газа до второй из трех, что должно помочь заполнить газохранилища к зиме. Это значит, что правительство имеет право рекомендовать компаниям экономить газ. Решение Берлина стало реакцией на падение до уровня 40% поставок через «Северный поток». Российский «Газпром» в середине июня был вынужден снизить транзит по этому трубопроводу из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленных технических неисправностей двигателей. Немецкий концерн утверждает, что турбину пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против РФ.