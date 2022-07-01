Образование, инфраструктура и яркая культурная жизнь: в En+ Group подвели итоги 20-летия компании

Культурная жизнь и образование

По словам заместителя генерального директора компании En+ Group Веры Курочкиной, для компании важен не только рост производственных показателей, но и ощущение синергии с партнерами и сотрудниками компании. Чтобы привлекать и удерживать ценные кадры в регионах, важно создать условия не только для работы и образования, но возможности для развития культурной и социальной жизни, считают в компании. «Нужно думать об образовании, здравоохранении, но досуг – это тоже крайне важно. Хочется иметь возможность, не покидая свой родной город, смотреть интересные спектакли, узнавать о книжных новинках, знакомиться с лучшими музыкальными коллективами. Именно на это направлена наша программа «En+ фестиваль». Гастроли ведущих молодежных коллективов, партнерство с фестивалем «Золотая маска» - лучшие спектакли, на которые сложно попасть в Москве, – мы привозим в наши города», - рассказала Курочкина.

Науку также важно интегрировать в социальную и культурную жизнь регионов, особенно для юных сибиряков, считают в компании. Так, на протяжении многих лет En+ Group совместно с МГУ реализует научный фестиваль «Наука 2.0». В этом году ко Дню защиты детей дополнительно была организована выставка «Познать энергию будущего» в красноярском «Ньютон парке», ее уже посетили более 10 тыс. человек.

«Наша база – это, безусловно, вузы, которые дают профильное образование в области энергетики и металлургии, например, ИРНИТУ. Однако этим мы не ограничиваемся. Так, в прошлом году мы запустили проект «Академия IT», который оказался очень популярен среди молодежи, конкурс на программу очень высокий. Также в этом году мы запускаем новую двухгодичную программу MBA по специальности «Управление репутацией» с нашим давним партнером МГУ им. Ломоносова на базе философского факультета. Такие специалисты сейчас нужны, и в регионах их не хватает», - добавила Вера Курочкина

Историческое наследие

«Сохранение культурного наследия – одна из инициатив, продвигаемых основателем компании Олегом Дерипаской. Поэтому группа не только создает новое, но и занимается реконструкцией исторических объектов. Одним из таких проектов является реставрация бань Курбатова и Русанова в Иркутске. Открытие объекта создаст 300 новых рабочих мест, не считая поставщиков. Помимо этого, в Красноярске компания завершает реконструкцию исторического квартала - наследия деревянного зодчества», - добавил Антон Бутманов.

Также в Иркутске до конца года начнется строительство японского квартала. «Этот участок Цесовской набережной, который сейчас не благоустроен, очень узенький. Наша идея заключается в том, что все первые этажи и галереи единого стилобата будут открыты и интегрированы в общее пространство. Таким образом, сама набережная будет увеличена для горожан», - рассказал директор по устойчивому развитию компании En+ Group Антон Бутманов. Для проекта набережной компания пригласила японского архитектора Кенго Куму, который также проектировал жилой квартал на берегу Ангары. Позже реконструкцию Цесовской набережной продолжили российские, сибирские архитекторы. Кума до сих пор тщательно наблюдает за реализацией проекта, отметил Бутманов.

Здоровье и экология

Сохранение экологии Байкала - один из приоритетов En+Group в области экологии. Ежегодно тысячи волонтеров в рамках проекта «360» собирают пластик у берегов самого крупного пресноводного озера. Однако несмотря на эти усилия количество микропластика в водах Байкала увеличивается, отметил Бутманов. Поэтому в компании считают важным развитие культуры использования пластиковой посуды среди туристов, а на предприятиях группы отказываются от использования таких стаканчиков и тарелок. Недавно к проекту «360» присоединилась и Бурятия.

Компания считает важным не только поддержку здоровой экологии, но заботится о здоровье жителей. Для этого En+ Group занимается развитием массового спорта в российских регионах. Так появился проект «На лыжи!», который позволил привлечь интерес к здоровому образу жизни тысячи сибиряков. «В северных регионах особенно не побегаешь, так как девять месяцев стоят морозы. И вот мы нашли альтернативу – лыжи. Можно сказать, что это исконно наш, народный вид спорта. По инициативе нашего основателя, он сам лыжник, мы полностью модернизировали наши лыжные базы. Теперь это - современные комплексы, где можно кататься 24 часа в сутки», - поделилась Курочкина. Заместитель директора добавила, что в планах компании создать подобные базы во всех городах, где работают предприятия En+ Group.