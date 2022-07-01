Поставки российского газа в Китай за шесть месяцев 2022 года увеличились более чем на 60%

Согласно предварительным данным, «Газпром» в январе-июне 2022 года добыл 238,4 млрд куб. м газа, что на 8,6% (22,4 млрд куб. м) меньше, чем в 2021 году.

Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что поставки компании на внутренний рынок остаются на уровне прошлого года. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 68,9 млрд куб. м — на 31% (31 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период прошлого года. Подчеркивается, что «Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.

В компании сообщают, что рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской CNPC растет экспорт по газопроводу «Сила Сибири». Поставки российского трубопроводного газа в КНР за шесть месяцев 2022 года увеличились на 63,4%.

Согласно ежеквартальному отчету компании, за шесть месяцев 2021 года в Китай было поставлено 4,619 млрд куб. м газа. Таким образом, за тот же пеиод 2022-го трубопроводные поставки в эту страну составили 7,5 млрд куб. м.

В сообщении «Газпрома» приводятся данные Gas Infrastructure Europe (GIE) на 29 июня, согласно которым запасы газа в европейских подземных хранилищах восполнены на 31,9 млрд куб. м. Поясняется, что для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 40,5 млрд куб. м газа. «Мировое потребление газа за шесть месяцев 2022 года, по первой предварительной оценке, снизилось на 24 млрд куб. м относительно первого полугодия 2021 года. А потребление газа в 27 странах Европейского союза за этот же период сократилось на 27 млрд куб. м. Таким образом, снижение спроса на газ в ЕС стало ключевым фактором сокращения мирового потребления», — указывают в российской компании.

На годовом общем собрании акционеров ПАО «Газпром», прошедшем накануне, 30 июня, в форме заочного голосования, неожиданно не было принято решение по вопросам о распределении прибыли компании и о дивидендах за 2021 год. Таким образом, акционеры газового гиганта не получат выплат по итогам 2021 года, которые обещали стать рекордными — 52,53 рублей за акцию вместо обычных для последних лет 7-9 рублей. Решение о невыплате дивидендов обвалило акции «Газпрома» на бирже. Котировки компании рухнули на 30%, потянув за собой весь российский фондовый рынок. В перспективе можно будет рассчитывать на коррекцию, считают эксперты.