Правительство даст по газам

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ», который из-за падения спроса на машины и проблем с комплектующими был вынужден приостановить производство, увидел свет в конце тоннеля. По крайней мере он рассчитывает на этот «свет» благодаря государственной поддержке и программе льготного кредитования для приобретения автомобилей, которую власти запускают с июля 2022 года.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития крупнейшего в России производителя автомобилей, сообщает сайт областного правительства. Речь шла о расширении каналов поставок комплектующих, перспективах обновления модельного ряда и об исполнении коллективного договора на предприятии.

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«Июнь стал для нас переломным, потому что мы возобновили работу конвейера, начав производство автомобиля Lada Granta Classic, — рассказал Максим Соколов. — Уверен, что с учетом ускоренной локализации поставщиков автокомпонентов, постепенно шаг за шагом определенные модификации будут возвращаться на рынок. Самое главное, что конвейер работает. В уходящем месяце мы произвели более 7 тысяч автомобилей, как и планировали. В следующем месяце мы должны увеличить выпуск автомобилей на 30% — до 10 тысяч и запустить конвейер, где будет выпускаться Niva Legend, а с августа — уже и Niva Travel».

Руководство компании рассчитывает на то, что во втором полугодии текущего года на заводе будет выпущено порядка 100 тысяч машин. «Это даст нам возможность более уверенно себя чувствовать в финансовом плане, — подчеркнул Максим Соколов. — Но самое главное — это настроение в трудовом коллективе. Мы выходим на двухсменную работу. Третья линия конвейера пока еще не запущена. Возможно, мы начнем в ближайшее время сборку Lada Largus, однако из-за большого пакета компонентов, которые попадают под санкционный режим, пока не можем сказать уверенно, как надолго нам хватит того запаса, который у нас сейчас создан на заводе, если не будет новых каналов, цепочек поставок. В любом случае мы рассчитываем на то, что в следующем году мощности завода позволят выпустить не менее 400 и даже 500 тысяч автомобилей. Это будет зависеть от потребностей рынка».

Президент «АвтоВАЗа» добавил, что всемерную помощь предприятию оказывает профильное министерство федерального правительства. «Благодаря такой помощи с июля месяца будет запущена программа льготного кредитования для приобретения автомобилей. Такой механизм поддержки хорошо зарекомендовал себя в прошлые годы», — подчеркнул Максим Соколов.

От льгот к штрафам

Отечественный автомобиль без импортных технологий — это достаточно дешевое в производстве транспортное средство с высокой ремонтопригодностью, констатировал в беседе с корреспондентом «Эксперта» ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Однако, по его мнению, потребители могут столкнуться в будущем с отсутствием ряда привычных функций. Пока сложно понять, какой запас комплектующих есть у автомобилестроителей и что они могут начать производить локализовано.

В то же время, отмечает эксперт, многие профильные эксперты говорят о потенциальном переходе исключительно на механическую коробку передач и аналоговые приборы, а также про отсутствие АБС. То есть это автомобили начала века, которые, конечно, могут пользоваться спросом у тех, кому требуется транспорт для редких поездок на дачу, или по иным бытовым нуждам, но для большинства возвращение в прошлое будет неприемлемым. Соответственно, стимулы могут не помочь. С другой стороны, на выручку придет дефицитный рынок, если, конечно, автомобили прошлого поколения не будут стоить также, как современные. По сути, во многих регионах страны российские авто остаются востребованными даже с механикой.

Впрочем, желание и возможности потребителей — это всё же история в данном случае вторичная, указал Андрей Кочетков. Проблема льгот и стимулов состоит в том, что продукция отечественного автопрома изначально находится в более выгодном положении, чем машины конкурентов. Это будет снижать мотивацию для модернизации производства и разработку новых технологий. Поэтому вместе со стимулирующими мерами стоило бы ввести штрафы для производителя, если он не будет справляться с развитием конкурентоспособной продукции. На текущий момент наша экономика частично функционирует в мобилизационном ключе. Соответственно, льготы и стимулы должны подкрепляться и карательными мерами для тех, кто использует преференции, но не собирается развиваться.

Кстати, у государства имеются большие проблемы с размещением избыточных внешних доходов. И эти доходы, как и советует глава ЦБ Эльвира Набиуллина, можно направлять на структурную перестройку экономики. Целевые проекты модернизации производства для снижения зависимости от импорта могут стать сферой такого применения сверхдоходов. Иначе в будущем, когда ситуация в сфере геополитики улучшится, мы получим на выходе очередной «зомби-автопром», который, кроме того, будет требовать значительных средств на поддержание своей жизнедеятельности, считает аналитик.

Условия кредитования нужно изменить

Льготное кредитование было и остается мощным рычагом для стимулирования рынка, заявил «Эксперту» заместитель главы трайба «Автофинанс» компании «Открытие Авто» Александр Потапов. Рынок продаж новых автомобилей в текущих реалиях испытывает колоссальное давление. Скоро год, как ежемесячная динамика продаж демонстрирует спад. И в данном случае возобновление программы льготного автокредитования может стать одним из значимых драйверов рыночного роста. При этом на текущем рынке, значительно сократившимся в объемах, 10,2 млрд рублей выглядят намного более значимо, чем аналогичная сумма, выделенная для такой госпрограммы в конце прошлого года.

Что касается условий кредитования, то в текущих реалиях, считает эксперт, было бы логично расширить диапазон сумм. Ведь программа прежде всего поднимет спрос на автомобили доступного ценового сегмента, собранные в РФ, на которые она исторически и распространялась. Но вопрос в том, смогут ли производители покрыть потребности покупателей.

С учётом закрытия и остановки сборки части западных марок на локализованных производствах, программа может оказать гораздо меньший эффект на рынок, чем требуется, предположил Александр Потапов. На сегодня в списке транспортных средств, подходящих под условия госпрограммы, кроме марок УАЗ, ГАЗ и Lada, можно назвать Chevrolet Niva, Hyundai Solaris и ряд комплектаций Hyundai Creta, Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

В отношении отечественных марок Александр Потапов отметил, что заводы, хоть и с остановками, но работают, поэтому машины будут в наличии. А вот для брендов Европы и Кореи летом едва ли грядут какие-либо перемены к лучшему. К примеру, завод Hyundai под Санкт-Петербургом продолжает простаивать, а это значит, что поставок Kia Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta отечественной сборки дилеры, скорее всего, не увидят. По корейским моделям, которые прежде активно собирались в Калининграде, ситуация может быть чуть лучше. С одной стороны, у «Автотора» практически закончились сборочные компоненты. С другой — есть вариант начала прямых поставок таких машин из Южной Кореи, но они не попадут под госпрограмму, если ее условия останутся низменными.

В целом, уверен Александр Потапов, с учетом текущих проблем с поставками и комплектующими удовлетворить возникший с возобновлением госпрограммы спрос будет проблематично. Вероятно, нас ждет еще больший дефицит машин. Как следствие, цены на них пойдут вверх, что автоматически приведет к невозможности реализовывать их по программе при условии сохранения максимального ценового порога для участвующих в программе автомобилей. Это может стать реальной проблемой для успеха льготного кредитования.