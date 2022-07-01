Промышленность в мае: адаптация к шоку

По данным Росстата, в промышленности в мае снижение объёмов производства приостановилось. Темп прироста к предшествующему месяцу составил лишь -0,2% после -1,9% в апреле. Всего за пять месяцев — с пикового декабря 2021 г. — объём выпуска уменьшился на 4,4%.

По оценке Владимира Бессонова, начальника отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Института «Центра развития» НИУ ВШЭ, промышленный выпуск в мае по сравнению с апрелем даже слегка увеличился. «Эксперт» попросил Владимира Бессонова более подробно прокомментировать ситуацию в российской промышленности по итогам мая.

— Согласно нашим оценкам, индекс российского промышленного производства с поправкой на календарный и сезонный факторы после достижения пиковых значений в декабре-феврале, (заметно более высоких по сравнению с предковидным уровнем, в марте и апреле продемонстрировал заметный спад, после чего в мае несколько восстановился. Незначительный подъем в мае зарегистрирован как в добыче полезных ископаемых, так и в обрабатывающих производствах. Это может быть признаком того, что производители в первом приближении адаптировались к шокам, вызванным антироссийскими санкциями.

В разрезе отдельных видов деятельности в добыче полезных ископаемых ситуация такова. В мае спад остановился в добыче угля, добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, добыче газа и газового конденсата. Продолжение спада умеренными темпами зарегистрировано в добыче и обогащении железных руд. Добыча руд цветных металлов и предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых в последние месяцы в первом приближении стабильны.

В обрабатывающих производствах наибольший спад продемонстрировало производство автотранспортных средств. Оно снизилось примерно в три раза, как и во время пандемии. Производство легковых автомобилей в мае прекратилось практически полностью. Это означает, что в дальнейшем оно может лишь вырасти. Известно, что в июне постепенное увеличение производства здесь началось. Продолжение значительного спада в мае зарегистрировано в производстве железнодорожных локомотивов и подвижного состава. Заметный спад продолжался в мае в производстве изделий из пластмасс, а спад незначительными темпами — в производстве готовых металлических изделий. Начался спад в металлургическом производстве. После периода значительного подъема в последние месяцы зарегистрировано заметное снижение производства лекарственных средств, что можно связывать с затуханием пандемии коронавируса.

В то же время, во многих видах деятельности наблюдается частичное или полное восстановление после санкционного спада. К ним относятся производство пищевых продуктов, производство текстильных изделий, производство одежды, производство изделий из кожи, производство кокса и нефтепродуктов, производство электрического оборудования. В ряде видов деятельности производство стабилизировалось после снижения предыдущих двух месяцев. Это — производство табачных изделий, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство бумаги и бумажных изделий, производство химических продуктов и химических веществ, производство резиновых изделий, производство ювелирных изделий. Производство напитков с начала санкционного кризиса оставалось в первом приближении стабильным. Промышленный подъем в последние месяцы наблюдается в полиграфической деятельности и копировании носителей информации, производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, производстве мебели, ремонте и монтаже машин и оборудования.

Таковы итоги третьего месяца экономической войны для российской промышленности.

Приостановка промышленного спада позволяет сделать осторожные прогнозы итогов 2022 года. Так, если до конца года промышленное производство стабилизируется с поправкой на сезонный фактор на уровне апреля-мая, то по итогам года получим прирост около 0%, т.е. промышленное производство останется на уровне 2021 года. Это означает, что ущерб от санкций будет составлять около 5% годового объема промышленного производства. Добыча полезных ископаемых при аналогичных предположениях по итогам года также останется стабильной («околоноля»), а обрабатывающие производства могут показать небольшой прирост. Ущерб от санкций и в добыче, и обработке также составляет примерно по 5% годовых объемов производства. Это примерно соответствует потерям в добыче полезных ископаемых в первый год коронакризиса и вдвое превышает аналогичные потери в обрабатывающих производствах.

Разумеется, к этим оценкам следует относиться с осторожностью как потому, что на развитие кризиса будут оказывать влияние события, которые еще не произошли (новые санкции, ход военной операции и т.п.), так и потому, что итоги мая (как и января) является наименее надежными в силу обилия праздничных дней. Последним фактором обусловлено снижение точности оценок майских показателей (особенно в обрабатывающих производствах) и увеличение расхождений оценок, полученных разными коллективами. Так, оценки динамики промышленного производства Росстата показывают в первом приближении стабилизацию в мае, тогда как оценки ЦМАКП более пессимистичны.

Такие расхождения характерны для переломных моментов экономической динамики. Играет роль и то, что в мае 2022 года на целых два рабочих дня меньше, чем в мае предыдущего года, что также способствует излишнему пессимизму в оценивании экономической ситуации.