Путин оценил темпы реализации союзных программ Российской Федерации и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин в своём видеоприветствии к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии оценил темпы реализации союзных программ.

По словам главы государства, работа по их реализации идёт ритмично и по графику, выполнено почти 40% запланированных мероприятий, в настоящее время верстаются новые союзные программы на 2024-2026 годы, передаёт РИА Новости.

Путин напомнил, что в ноябре 2021 года Высшим Государственным советом Союзного государства были утверждены Основные направления реализации положений союзного Договора на 2021-2023 годы и 28 программ, которые призваны придать дополнительный серьёзный импульс развитию экономической интеграции РФ и Белоруссии.

«Работа по реализации 28 упомянутых программ продолжается полным ходом – ритмично и по графику, – подчеркнул российский лидер. – Почти 40% запланированных мероприятий уже выполнены».

Кроме того, президент отметил, что все эти решения нацелены на создание равных экономических условий в двух странах и формируют надёжную базу для функционирования единого финансового, энергетического рынков и транспортного пространства, общей макроэкономической, технологической, промышленной, сельскохозяйственной и цифровой политики.

Также Путин рассказал, что уже верстаются новые союзные программы на последующий трёхлетний период, начиная с 2024 года. Помимо этого, он выразил надежду, что участники форума предложат полезные идеи и инициативы, которые могут быть использованы в практической работе по гармонизации взаимоотношений России и Белоруссии.

Также в рамках Союзного государства планируется создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, предстоит произвести интеграцию национальных платежных систем, внедрение общей системы быстрых платежей и отмену телефонного роуминга между двумя странами.

Как ранее писал «Эксперт», в декабре 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск не пришли к созданию единой валюты в рамках Союзного государства.

По его словам, это более высокий уровень интеграции, к которому мы ещё не подошли. При этом он отметил, что к данному вопросу нужно подойти обстоятельно.

Также белорусский президент уточнил, что в случае создания единой валюты, она будет называться рублём. Лукашенко напомнил, что ранее достигнутые договоренности Минска и Москвы подразумевают создание третьей валюты без использования белорусского или российского рубля. Среди основных тем для обсуждения Лукашенко назвал создание независимого инвестиционного центра.

Напомним, в начале ноября 2021 года Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 28 союзных программ, направленных на «сближение» макроэкономической политики, «гармонизацию» денежно-кредитной политики.