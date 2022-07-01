«Ростех» провел испытательный полет офшорного вертолета Ми-171А3 для обслуживания объектов ТЭК

Холдинг «Вертолеты России» (госкорпорация «Ростех») провел первый полноценный испытательный полет на опытном образце модифицированного Ми-171А3.

Как сообщается на сайте госкорпорации, новый офшорный вертолет предназначен для полетов над морскими акваториями на удаленные от береговой черты шельфовые буровые платформы, а также для поисковых и спасательных операций на море.

«Ми-171А3 в течение 25 минут выполнил полет по кругу со скоростью до 150 км/ч на высоте 150-300 метров, во время которого развернулся с креном до 20 градусов. Тест подтвердил исправность систем и оборудования вертолета, а также готовность к первому этапу летных предварительных и сертификационных испытаний», — указывается в сообщении.

Отмечается, что летательное средство обладает уникальными возможностями в офшорном классе: его максимальный взлетный вес составляет 13 тонн, вместимость — до 24 человек. «Комплекс бортового оборудования с бесплатформенной инерциальной навигационной системой позволяет выполнять полеты над морем в условиях пониженной видимости и отсутствия естественных ориентиров. Машина может летать в режиме автоматического полета как по авиатрассам, так и в нерегулируемом воздушном пространстве независимо от наземного радионавигационного обеспечения», — рассказал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Борт, выдерживающий температуры окружающего воздуха в диапазоне от –50 до +50 °С, оснащен системой аварийного приводнения, которая обеспечивает посадку на волны высотой до пяти метров.

При использовании основной топливной системы вертолет способен пролететь более 800 км. «Добиться такого результата удалось благодаря оснащению вертолета авариестойкими топливными баками увеличенной вместимости, которые расположены в донных отсеках фюзеляжа под полом грузопассажирской кабины», — говорится в пресс-релизе.

Как уточнил глава Минпромторга России Денис Мантуров, одна из главных задач создаваемого вертолета Ми-171А3 — обслуживание морских буровых платформ. «Вертолет может перевозить людей, грузы, а также при необходимости проводить поисково-спасательные работы — для этого предусмотрена дополнительная установка специализированного комплекса поиска, бортовых лебедок и медицинского оборудования», — пояснил Мантуров.

Первый опытный образец Ми-171А3 передан в Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова в конце 2021 года. Тогда же он впервые поднялся в воздух в режиме висения. Специалисты предприятия дооснастили машину в соответствии с требованиями сертификационных испытаний, установив систему бортовых измерений и оборудовав дополнительные временные рабочие места специалистов по летным испытаниям.

Сообщается, что вертолет разработан НЦВ Миль и Камов «в цифре», что позволило наладить обширную кооперацию по изготовлению агрегатов фюзеляжа на предприятиях холдинга «Вертолеты России»: так, грузовой пол производит Казанский вертолетный завод, ААК «Прогресс» обеспечивает проект агрегатами из полимерных композиционных материалов. Финальный этап создания вертолета проходит на Улан-Удэнском авиационном заводе, где создают оставшиеся элементы фюзеляжа и осуществляют окончательную сборку.