«Сахалин — 2»: терпение лопнуло

Подписанный накануне вечером Президентом России Владимиром Путиным указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетическом комплексе в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» должен положить конец неопределенности, возникшей вокруг будущего стратегически важно для российского ТЭК в части производства сжиженного природного газа проекта «Сахалин-2».

В документе сказано, что в связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрозой жизни и безопасности людей, угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ, возникшими в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими и физическими лицами обстоятельств, которые связаны с исполнением соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции, в отношении данных лиц будут применены специальные экономические меры.

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Игра по новым правилам

Согласно указу, Российской Федерацией создается общество с ограниченной ответственностью, к которому переходят все права и обязанности Sakhalin Energy Investment Company Ltd — компании, являвшейся оператором «Сахалина-2». Ее имущество также будет передано в собственность России, которая в свою очередь безвозмездно передаст его новому ООО, совладельцами которого выступят «Газпром Сахалин холдинг» (50% +1 акция) и само создаваемое общество. Остальное передадут другим владельцам Sakhalin Energy пропорционально их долям, если они будут готовы продолжать свое участие в проекте.

Затем российское правительство должно будет проверить деятельность зарубежных компаний в рамках «Сахалин-2» и определить факт и размер нанесенного ими за последние месяцы ущерба, который придется возместить. Если при этом возникнут спорные моменты, то решаться они будут через Арбитражный суд. На все про все отведен один месяц.

Напомним, что акционерами компании являются российский газовый холдинг «Газпром» (50% +1 акция), британско-голландская Shell (27,5% - 1 акция), а также японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович констатировал, что решение, обозначенное в указе Владимира Путина, было ожидаемым. «Нужно определяться с форматом дальнейшего функционирования Sakhalin Energy — оператора “Сахалина-2”. Сейчас он зарегистрирован на Бермудских островах. Теперь для него запросят юрисдикцию России, что необходимо, с учетом растущих санкционных и прочих рисков. Кроме того, нужно определяться с теми компаниями, которые готовы работать над проектом дальше. Shell, например, заявляла, что хочет уйти. Так пусть же она как можно скорее продает свой актив российской индийской или китайской компании», — заявил он «Эксперту» и добавил, что принятое российскими властями решение не скажется на работе проекта.

«“Сахалин-2” давно налажен. Даже без надзора Shell над технологией хладагента, которую компания придумала, все будет нормально. Японцы, по моему мнению, постараются остаться в проекте. Много раз японские власти говорили, что этот завод им нужен. Около 8% газа Япония получает именно отсюда, поэтому для нее не очень рационально уходить. Ведь поставки СПГ, в случае, если японцы не захотят играть по новым правилам, можно достаточно быстро переориентировать. Тем более, в данном регионе. И японцы это понимают. Соответственно, не стремятся из проекта выходить», — указал Станислав Митрахович.

Стоит отметить, что после публикации указа Владимира Путина акции японских компаний Mitsui и Mitsubishi упали на 5,5%. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил представителям СМИ, что указ российского президента вовсе не означает, что поставки СПГ в Страну восходящего солнца будут остановлены. «Мы будем внимательно следить, какие контрактные требования будут предъявлены нашим компаниям вследствие данного указа и вместе продумаем дальнейшие шаги», — сказал глава японского правительства, уточнив, что антироссийские санкции вообще не касаются сжиженного газа. В Shell в свою очередь заявили, что также ознакомились с указом и в настоящее время оценивают содержащиеся в нем требования.

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О национализации речь не идет

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сегодня указ главы государства, подчеркнул, что документ не станет «шаблоном» для национализации других международных компаний с участием России, так как каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков подтвердил «Эксперту», что в данном контексте речь о национализации идти вообще не может, так как участникам проекта предоставляется опция: написать заявление о переносе доли в новое ООО и получить ту же долю, что и была, или покинуть проект.

«Здесь скорее вопрос даже не к японцам, а к Shell, заявлявшей, что уходит из проекта, но до сих пор не сделавшей этого. Ей как бы намекают, что пора определяться. Видимо, когда они начали искать потенциального покупателя доли, то все решили воспользоваться ситуацией и предложили выкупить актив за три копейки. Думаю, там были переговоры с индийскими и китайскими компаниями. Shell продавать за бесценок не захотела, заморозив процесс ухода. И вот вопрос поставлен ребром: либо пишите заявление, либо ваша доля ликвидируется. Формально это не является национализацией. На специальный российский счет зачислят какие-то деньги, которым голландско-британская компания де-факто воспользоваться не сможет. А потом им насчитают какой-нибудь ущерб, который был нанесен России. И в итоге, скорее всего, этот ущерб будет равноценен или даже превысит сумму выплат», — полагает Игорь Юшков.

Иными словами, доля будет выкуплена за рубли, с целю их получения компании придется открыть рублевый счет в российском банке, вывести с которого средства потом будет проблематично из-за санкций. Одновременно действия компании в последние месяцы будут проанализированы. Если государство сочтет, что ему был нанесен ущерб, то после соответствующего решения арбитража издержки придется компенсировать с упомянутого счета. Учитывая текущую конъюнктуру на газовом рынке и прочие сопутствующие факторы, размер такого «штрафа» вполне может быть сопоставим со стоимостью доли.

«Японцам гораздо проще, потому что они изначально говорили, что уходить из проекта не хотят. В том числе из-за того, что их доля, возможно, достанется китайским компаниям. Поэтому они вполне могут написать это заявление, от них пока никто не требует ничего доплачивать. Правда, по всей видимости, будут переоформлены контракты. Если раньше они заключались на поставку газа с Sakhalin Energy, то теперь они будут подписаны с новым юрлицом. И для Японии риск есть: если они не перерегистрируются в новое ООО и перестанут быть акционерами, кто знает, будет ли Россия поставлять газ именно им. Но я думаю, что если Япония войдет в новую компанию, то все контракты на поставки переподпишут», — отметил эксперт.

«С другой стороны, сейчас проявилась общая тенденция, что нужно все контролировать, все зарегистрировать на компанию-оператора. Кроме того, у партнеров лицензия оформлена на сахалинские месторождения через Sakhalin Energy. А буквально на этой неделе были поправки в законодательство. Теперь лицензия на месторождения должна быть оформлена на российское юридическое лицо. Поэтому либо “Сахалин-2” лишится лицензий, либо весь проект будет перерегистрирован на российское юрлицо. В принципе, из таких проектов только “Сахалин-1” и “Сахалин-2” у нас были зарегистрированы не в России», — акцентировал внимание Игорь Юшков.

Наиболее остро в контексте текущих событий стоит вопрос технологий. «Российская сторона говорит, что все западные технологии будут доступны и далее. Оборудование при необходимости создадут у нас или закупят у дружественных стран. Поэтому повлияет ли на проект в этом плане уход западных компаний, сказать сложно. Но есть тревожные нотки, ведь согласно официальной статистике, именно “Сахалин-1” и “Сахалин-2” сократили объем добычи, где-то по 10%. Но техническая ли это проблема? Скорее, нет. Вероятно, что иностранцы, уходя, решили закрыть свою добычу. Быть может, это и подстегнуло российское правительство прийти к решению о перерегистрации», — заключил эксперт.