«Схватка»: веселая старость

«Схватка» — это серия психологических поединков, каждый из которых режиссер превращает в комический аттракцион. Драматург не ограничивает свое воображение: один из эпизодов «Схватки» происходит в небесах — героини испытывают себя на прочность, прыгая с парашютом. Чтобы воспроизвести его, режиссер прибегает к цирковому приему — он подвешивает актрис над сценой, тем самым заставляя зрителей окончательно избавиться от предубеждений по поводу сюжета пьесы и возраста ее персонажей.

Драматург не просто рассказывает смешную историю про пожилых людей, он начиняет ее психотерапевтическим эффектом. Послание Дэвида Линдси-Эбера заключается в том, что старость может быть не только времяпрепровождением в ожидании смерти, в ней тоже есть место приключениям. Но для отечественного зрителя, натренированного на восприятия подтекста и драматургических нюансов, он слишком прямолинеен. И режиссер обрушивает на зрителя каскад трюков, чтобы убедить его в том, что это зрелище достойно его внимания.

В «Схватке» Владимир Машков реализует тягу к театральной эксцентрике. Это компонент, позволяющий ему чувствовать себя по-настоящему в своей стихии. Это сторона его таланта, наряду с навыками тончайшей психологической проработкой персонажей, самая сильная. И когда ему удается сочетать психологизм и эксцентрику, его постановки становятся непохожим ни на какие другие. Если его спектакли «И никого не стало», «Где-то когда-то» — дань психологизму, то «Схватка» — театр, в котором он наиболее эффектен.

Общепринятая логика театрального действия предполагает связанность каждого элемента спектакля со всеми остальными, и в каждом содержится сигнал зрителю о том, что может ждать его на очередном повороте сюжета пьесы, и тот или угадывает их, или нет. И в «Схватке» есть ребус: пока одна из героинь пытается вывести соседку из себя, а та в ответ пытается заставить ее дрожать от страха, зритель вычисляет слабые их места в ожидании, когда кто-нибудь не выдержит испытания, в котором разыгрывается право на одиночество и место у окна.

Эта загадка проста. Драматург и не пытается заставить зрителя напряженно ее разгадывать, он всего лишь придумывает еще один способ развлечь его. Дэвид Линдси-Эбер заставляет проникнуться зрителя симпатией к обеим героиням. У них разные темпераменты, что и провоцирует конфликт. Еще один урок «Схватки» — способ его разрешения. Персонажи пьесы переводят его в игровую форму. Тот, кто первым проявит уязвимость, тот и уступает. Но зритель уже жаждет мирного исхода.

«Схватка» — перевод на театральный язык философии win-win, предполагающей разрешение конфликта на основе взаимной выгоды. Любые противоречия только кажутся непримиримыми. Столкновение разнонаправленных интересов — лишь первоначальный этап взаимодействия двух сторон. В любой момент есть шанс осознать необходимость друг в друге, и пойти на сближение. В действительности никакого другого варианта нет. В случае конфликта либо обе стороны оказываются в выигрыше, либо обе проигрывают, даже если одной из них при этом удается подавить другую.

Но героини «Схватки» — неравные соперники. Персонаж Алены Лаптевой — Мэрилин вторгается в мир персонажа Яны Сексте — Абби не для того, чтобы отнять у нее место у окна. Она ангел, прибывший в пансионат, чтобы изменить жизнь Абби к лучшему. И поединок лишь предлог, в том числе, чтобы Абби перестала воспринимать всех людей без исключения как причину для беспокойств, чтобы, наконец, встретилась с сыном и поговорила с ним. Мэрилин Алены Лаптевой — Мэри Поппинс для тех, кому за шестьдесят.

Люди становятся старше, но не перестают ждать появления няни-волшебницы. Все, что происходит с момента вторжения Мэрилин в жизнь Абби — это серия чудес. И даже работник пансионата Скоти (Станислав Смышников), приходящий к Абби, осведомиться как у нее обстоят дела, тоже сказочный персонаж. Благодаря ему Мэрилин и Абби попадают на любительское шоу ужасов и оказываются в другой реальности. Эта сцена поставлена Владимиром Машковым с редкостной, иногда фантастической изобретательностью.

«Схватка» — путешествие в волшебный мир, где старости с ее привычными атрибутами: болезнями и одиночеством не существует. Здесь найдут способ позаботиться о тебе, даже если ты всеми силами противишься этому, не желая расставаться с собственными предубеждениями. Здесь любая ссора неизбежно кончается примирением. Здесь можно почувствовать, что каждое мгновение жизни может быть прекрасным и удивительным. Только, пожалуйста, Мэрилин, всегда возвращайся!