Спекулянты играют сегодня против «Газпрома» и рубля

С утра 1 июля распродажи акций «Газпрома» продолжились, к полудню бумага просела еще почти на 7% после вчерашнего более чем 30-процентного снижения. Это вполне логично: решение не выплачивать дивиденды по «Газпрому» принято в пользу бюджета, который получит свое через повышаемый «персонально» для газовой компании НДПИ, и в пользу государства в целом, владельца контрольного пакета ее акций. Но, соответственно, не в пользу частных акционеров, из которых половина иностранных (держателей американских расписок), а среди них есть крупнейшие фонды. Они и определяют плохую погоду на рынке.

Все это идет под пиар-сопровождение о якобы имеющем место намерении российских властей снизить поставку газа «недружественным странам», следствием чего, мол, должно стать снижение доходов «Газпрома». Акции «Газпрома» до вчерашнего дня были почти у каждого инвестора. Считается, что теперь от них нужно постепенно избавляться. Но, рассуждая здраво, зачем это делать, тем более на падающем рынке? В любом случае, для этого лучше дождаться отскока.

Но нет худа без добра. Высвобождаемые от продажи акций газовой монополии средства уже начали перетекать в более интересные сейчас акции. Так, сегодня в первой половине дня почти на 5% растет «Роснефть», собрание акционеров которой вчера приняло решение выплатить годовые дивиденды.

Сейчас именно «Роснефть» является наиболее перспективной российской компанией. Ее акции по фундаментальным оценкам должны стоить как минимум вдвое дороже. Кроме того, компания диверсифицировала поставки нефти и сейчас уже не так сильно зависит от усиления санкций Запада. Первой целью роста бумаги является район 410 руб, до которого осталось подрасти 8%. При пробитии этой отметки акции компании стоит агрессивно покупать.

На 8% растут и обыкновенные акции «Сургутнефтегаза». Инвесторы продолжают тешить себя многолетней мечтой, что на свои огромные запасы финансовой ликвидности компания приобретет какой-то перспективный актив. Но бумага очень непредсказуема, какие-то рекомендации по ней аналитики не дают.

Возобновились покупки акций ритейлеров, но они уже не такие бурные, как на прошлой неделе. Акции компаний сектора выглядят технически перекупленными.

В целом к полудню Индекс Мосбиржи торгуется на уровне вчерашнего закрытия около отметки 2000 пунктов. Это сильный уровень технической поддержки, его пробой спровоцирует очередную волну распродаж «голубых фишек». Но пока складывается впечатление, что большинство трейдеров сегодня не настроено на падение рынка.

Если во второй половине дня мы увидим технический отскок в тяжеловесных акциях «Газпрома», Индекс Мосбиржи отойдет от опасной черты.

Мощно и на приличных оборотах торгов падает рубль. К полудню российская валюта потеряла свыше 3% стоимости.

Никаких негативных для рубля новостей не поступало. Некоторое психологическое давление на российскую валюту оказывают все те же ожидания сокращения поставок газа в Европу. Высказываются также подозрения, что российские власти намерены снизить темпы роста рубля за счет «недружественных стран», сократив им поставки газа и тем самым снизив приток валюты в страну.

Однако даже без европейских газовых долларов и евро сальдо торгового баланса России будет оставаться положительным, и до введения нового бюджетного правила, которое станет изымать «лишнюю» валютную ликвидность с рынка, рубль будет укрепляться.

В целом же, никакой актив не может расти долго и без откатов. Сегодня попытки начать коррекцию мы и наблюдаем в рубле. Пока сложно сказать, чем они увенчаются. Спекулянты не будут долго держать купленный против рубля доллар, поскольку прекрасно понимают, что в любое время на торги может выйти кто-то из крупных экспортеров.

В ближайшие недели, кстати, они увеличат продажу валютной выручки - многим из них понадобятся рубли не только для уплаты налогов и ведения деятельности, но еще и для выплаты дивидендов.

Поэтому на сильное снижение курса российской валюты рассчитывать не стоит. Отметка 58 руб за доллар без дополнительных драйверов для рублевых «медведей» пробита не будет.