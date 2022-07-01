Сюжет дня: дивидендные новости подогрели рынок

Решения по дивидендам добавили динамики российскому фондовому рынку. По итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 1 июля выросли бумаги «Сургутнефтегаза» («обычка» на +4,49% до 25,11 руб. за штуку, «префы» на +3% до 36 рублей за штуку), «Роснефти» (+3,56% до 375,15 руб. за штуку), «Русгидро» (+1,98% до 80 коп. за штуку), девелопера «Самолет» (+5,39% до 2798 руб. за штуку).

В пятницу «Сургутнефтегаз» решил отказаться от моратория на банкротство, в результате чего акционеры смогут получить дивидендные выплаты. Таким образом финальные «дивы» за 2021 год утвердили в размере 4,73 рублей на одну привилегированную акцию и 0,8 рублей на обыкновенную (дивдоходность на пятницу для «обычки» +18,8% и «префов» +2,22%).

Были утверждены и рекордные выплаты дивидендов для «Роснефти» за 2021 год в размере 23,63 рублей на акцию (дивдоходность +6,3%). Общий объем выплат составит 441,5 млрд рублей. Последний день для покупки акций - 7 июля 2022 года.

Для «Русгидро» по итогам 2021 года «дивы» составят 5,3 коп. на одну обыкновенную акцию (дивдоходность +6,6%). Общий размер объявленных дивидендов составляет 23,3 млрд рублей. Дивотсечка пройдет 10 июля. Также компания приняла решение о допэмиссии 10 млрд акций.

Застройщик «Самолет» на общем собрании акционеров принял решение выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2022 года в размере 41 рублей на одну обыкновенную именную акцию (дивдоходность +1,5%). Сумма дивидендов за три месяца составит 2,52 млрд рублей. Дивидендная отсечка – 11 июля. При этом за прошлый год «дивы» решили не выплачивать.

Накануне компания «Газпром» впервые с 1998 года приняла решение отказаться от выплаты дивидендов, что вызвало волну продажи акций. Это негативно сказалось на индексах Moex и РТС. В пятницу падение продолжилось – бумаги снизились на -7% до 192,50 рублей за акцию.

Индекс Мосбиржи к концу торгов подрос на +0,08% до 2206,61 пунктов. Индекс РТС опустился на -5,09% до 1276,55 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:57 мск составила 112,39 долларов за баррель (+3,08%). Российская валюта слабела – 54,5 руб. за доллар.