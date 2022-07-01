В Госдуме объяснили, почему НАТО считает нашу страну главной угрозой

Константин Затулин – первый заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками нижней палаты российского парламента – объяснил, зачем НАТО официально признало нашу страну главной угрозой безопасности североатлантического блока. По его мнению, речь идёт о том, чтобы бить по шляпке каждого, кто высовывается, вырывается вперед, передаёт RT.

«Такова бесконечная борьба Запада за гегемонию. Именно этим она вдохновляется», – объяснил Затулин, добавив, что объявление Россией главной угрозой позволит США и Великобритании требовать большей лояльности от союзников.

Как ранее писал «Эксперт», по словам официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, обозначение России «самой большой угрозой» для НАТО не ново, а сам альянс уже долгие годы концентрировался на Москве, забывая о настоящих вызовах.

«Нынешнее развитие событий абсолютно не новое, они выстраивали свою агрессивную политику на протяжении многих лет именно вокруг основной мысли – противодействие России», – подчеркнула она.

При этом, по словам представителя МИД РФ, в течение последних десятилетий никакой другой повестки у НАТО вообще не было.

«Расширяйся, смыкай кольцо вокруг России, наращивай своё военное присутствие на российских границах, поставляй новое вооружение, нарушай все существующие правила и нормы», – отметила Захарова.

Также она напомнила, что альянс вообще не занимался глобальными вызовами и угрозами и не собирался сопрягать возможности с Россией или другими структурами, чтобы минимизировать риски появления новых угроз и противодействовать терроризму, техногенным катастрофам, а также истинным рискам, а не мнимыми угрозами.

