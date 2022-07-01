Цены на услуги ЖКХ в Херсонской области будут разрабатывать на основе тарифной системы Крыма

Власти Херсонской области при выработке тарифов на коммунальные услуги решили взять за основу тарифы Крыма, с которым граничит регион, при этом цены на ЖКУ планируется сделать ниже.

Об этом сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) области.

«Мы взяли за основу тарифы в Крыму, индексировали их по Херсону и области. У нас политика такая, чтобы стоимость коммунальных услуг была меньше, чем в Крыму, и меньше той, которая была в Херсоне. Сейчас отрабатывается вся система, начиная от банка и заканчивая организациями, которые принимают платежи», — приводятся слова представителя управления жилищно-коммунального хозяйства ВГА области.

Формирование тарифов на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, транспортировку и потребление природного газа, а также на централизованное теплоснабжение в Херсонской области началось сегодня, 1 июля.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. После назначения военно-гражданской администрации в области начали вещание российские телеканалы, было объявлено о запуске бивалютной зоны, которая в перспективе должна стать полностью рублевой. Представители ВГА Херсонской области неоднократно высказывались за ее вхождение в состав России. Референдум по этому вопросу, по словам заместителя главы ВГА Кирилла Стремоусова, планируется провести осенью текущего года.