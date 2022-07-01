В Кремле оценили возможность закрытия посольства России в Болгарии

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал возможность закрытия посольства России в Болгарии в ответ на высылку из страны 70 наших дипломатов.

По словам представителя Кремля, данный вопрос находится в ведении МИД РФ, и при необходимости об этом будет доложено главе государства, передаёт РИА Новости.

«Будет рассматриваться МИД и при необходимости докладываться президенту», – подчеркнул Песков.

Напомним, 26 июня глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 дипломатов РФ, которые якобы работали на спецслужбы, используя дипломатическую неприкосновенность.

В ответ наш посол Элеонора Митрофанова представила в МИД Болгарии ноту с требованием отменить решение о высылке дипломатов. Срок, который Москва отвела Софии, чтобы та отменила свое решение, истёк сегодня в 12:00.

При этом в России уже пообещали ответить на высылку дипломатов из Софии, заявив, что меры необязательно будут симметричными. В свою очередь Митрофанова 30 июня в интервью местным СМИ заявила, что поставит перед руководством России вопрос о закрытии посольства РФ в Болгарии.

