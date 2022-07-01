В мэрии Москвы подвели итоги по господдержке компаниям ОЭЗ за три года

Объем господдержки для компаний из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» превысил 4,5 млрд рублей за последние три года. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На данный момент в технополисе «Москва» работают более 200 производителей электроники, медицинских изделий, новых материалов и другой высокотехнологичной продукции. Общий объем полученной ими за последние три года господдержки оценивается более чем в 4,5 миллиарда рублей», – сказал Ефимов.

Как напомнил вице-мэр, налоговые льготы доступны для всех резидентов ОЭЗ. В частности, речь идет об освобождении от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль таких предприятий составляет всего 2%. Помимо этого компании могут воспользоваться льготными займами от Фонда развития промышленности и кредитами по программам Минэкономразвития и Корпорации МСП.

Два новых резидента особой экономической зоны столицы в этом году присоединились к новой программе от Минэкономразвития России и Корпорации МСП. Она предусматривает льготное кредитование инновационных технологичных компаний под 3% годовых сроком на три года. Данные предприятия должны развивать востребованные направления, например, такие как технологии связи и медицинские изделия. Помимо этого, ряд компаний получил поддержку Фонда развития промышленности, Фонда содействия инновациям, Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

«Двум компаниям одобрены гранты Фонда содействия инновациям – на расширение производств компонентов связи и обуви для больных сахарным диабетом. Кроме того, резидент кластера медицинских технологий получил льготный заем Фонда развития промышленности в размере 500 миллионов рублей для организации фармацевтического производства на площадке ОЭЗ “Алабушево”», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В ОЭЗ компании развивают новые производственные технологии и интересуются соответствующими льготами и инвестиционными кредитами, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

«На площадках особой экономической зоны проводится системная работа по информированию предпринимателей о доступных мерах господдержки. С 2019 года резиденты получили 24 транша в виде льготных займов при поручительстве Корпорации МСП», – сказал Дегтев.

В ОЭЗ также запустили проект «ТехноПерезагрузка». Представители мэрии сообщили, что о новых мерах поддержки, запросах заказчиков предприниматели могут узнать благодаря проекту особой экономической зоны «ТехноПерезагрузка».