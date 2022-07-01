В МИД РФ негативно оценили возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

В российском внешнеполитическом ведомстве негативно оценили вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

По мнению заместителя главы МИД РФ Александра Грушкова, расширение североатлантического альянса, печальнейший эпизод «эволюции» европейской безопасности, передаёт РИА Новости.

«Расширение НАТО, вступление туда Финляндии и Швеции, с моей точки зрения, это один печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности», – подчеркнул он.

При этом дипломат отметил, что если Россия возьмёт на вооружение риторику НАТО, балтийский регион станет полем военного противостояния.

«Если мы будем следовать логике натовских решений после того, как вступление будет окончательно оформлено, то в НАТО будут говорить о том, что самая большая уязвимость – это российско-финская граница, которую надо "защищать" 1 300 км, поэтому там надо размещать войска и так далее», – подчеркнул Грушков.

Как считает он, это будет самым серьёзным образом ухудшать военную обстановку и в регионе Балтийского моря, которое в результате натовского расширения, военного освоения территорий новых членов, из самого спокойного в военном отношении региона Европы, будет превращена, в арену, ну если не военной конфронтации, то точно военного соперничества.

Как ранее писал «Эксперт», президент РФ Владимир Путин заявил, что у нашей страны со Швецией и Финляндией нет тех проблем, которые есть с Украиной.

«У нас нет ни территориальных вопросов и споров, у нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им – пожалуйста», – подчеркну он.

Глава государства при этом уточнил, что теперь обе североевропейские страны должны понимать, что если раньше для них никаких угроз не было, «то теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда следуют угрозы и нам».

Напомним, 28 июня, Турция сняла свои возражения https://expert.ru/2022/05/26/turtsiya-shvetsiya-finlyandiya/ против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО.

Анкара, Стокгольм и Осло подписали в Мадриде меморандум, который урегулировал все требования, выставленные президентом Турции Реджепом Эрдоганом североевропейским странам, таких как снятие эмбарго на поставку оружия в Турцию, а также отказ Швеции и Финляндии поддерживать организации курдов и гюленистов (структуру Фетхуллы Гюлена – личного врага турецкого лидера).

29 июня руководство НАТО решило направить официальное приглашение на вступление в состав альянса Швеции и Финляндии. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сторонами была проведена «тяжелая работа в течение многих недель», в которую входили контакты на разных уровнях.

«Соглашение, заключенное между Турцией, Финляндией и Швецией, проложило путь к этому решению», – отметил он.

Тем временем президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет достаточно долгим процессом, поэтому о каких-то сроках говорить не приходится.

