В России отменены все связанные с коронавирусом ограничения

Роспотребнадзор объявил, что все ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, больше не действуют.

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — указывается в сообщении ведомства.

Уточняется, что в случае ухудшения обстановки по коронавирусу ограничительные меры могут быть возобновлены.

В Роспотребнадзоре указали на то, что последние четыре месяца заболеваемость COVID-19 в РФ стабильно сокращались. «Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии. Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев также свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса. Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно», — констатировали в ведомстве.

В России сохраняются «противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом», ситуация остается «на строгом контроле» Роспотребнадзора.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцинация от COVID-19 скоро станет обязательной в Национальном календаре профилактических прививок. Под «обязательностью» при этом подразумевается финансирование вакцинации от коронавируса по линии обязательного медстрахования. Для россиян это означает, что вакцинация от COVID-19 и в последующем будет бесплатной, при этом останется исключительно добровольной.

По данным Европейского регионального бюро ВОЗ, более 30% населения мира до сих пор не получили ни одной дозы вакцины от коронавирусной инфекции.