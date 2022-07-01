В Якутии нашли пропавший более недели назад Ан-2

В авиакомпании «Полярные авиалинии» сообщили об обнаружении самолета Ан-2, который пропал с радаров в Якутии 21 июня

«1 июля около 14:30 в производственно-диспетчерскую службу "Полярных авиалиний" от экипажа Ми-8, вылетевшего утром на поиски самолета Ан-2, поступила информация об его обнаружении», — сообщает пресс-служба авиакомпании. Уточняется, что самолет нашли на склоне горы в Кобяйском районе, приблизительно в 45 км от села Себян-Кюель.

Как пишет «РИА новости» со ссылкой на источник в авиакомпании, спасатели нашли одного погибшего. «В ходе поисков обнаружено тело одного из троих находившихся в разбившемся Ан-2», — рассказал собеседник агентства.

Самолет Ан-2 утром вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг и пропал с радаров 21 июня. К месту назначения он не прибыл. Предположительно, на борту находились два члена экипажа, один пассажир, а также тонна груза. Пропавший борт принадлежит частной компании ООО «Техсервис». На следующий день, 22 июня, в Якутии произошел еще один инцидент с самолетом — Ан-30 с 7 членами экипажа и грузом вылетел по маршруту Якутск — Оленек, однако в пункт назначения не прибыл. Борт обнаружили в разрушенном состоянии в 17 км от аэропорта Оленек. Все члены экипажа остались живы.

После пропажи Ан-2 было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.