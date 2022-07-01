Юань, кажется, дождался

Практически с самого открытия торгов рубль начал слабеть. Никаких объективных причин для этого не было.

Разговоры о том, что власти чуть ли не ежедневно обсуждают проблему крепкого рубля, уже мало кого пугают. Для его ослабления необходимо было бы переубедить непоколебимую главу Банка России Эльвиру Набиуллину, которая резко возражает против искусственного снижения курса рубля.

Поэтому сегодняшнее падение российской валюты объясняется действиями спекулянтов, которые с начала текущей недели проводили атаки на рубль, отражавшиеся в том, что на западных торговых площадках рубль стоил дешевле, чем на Московской бирже. Сегодня им это удалось.

Однако в последний час торгов наблюдалось укрепление рубля. Это также является свидетельством того, что падение российской валюты организовали спекулянты, которые с утра активно покупали доллар, а вечером стали фиксировать прибыль, не особо рассчитывая на продолжение девальвационных процессов на следующей неделе.

В результате, по итогам дня рубль ослаб к доллару почти на 6%. Последняя сделка прошла по котировке 54,5 руб за доллар. За неделю рубль подешевел на 2%.

Стоит отметить рост оборотов торгов юанем. Последние три дня объем сделок по паре юань-рубль расчетами «завтра» превышал 30 млрд руб, в то время как на прошлой неделе он колебался в районе 25 млрд руб, а еще неделей ранее был ниже 20 млрд руб.

Этому могут быть две причины. Первая – оживление российского импорта. Не исключено также, что Россия потихоньку начинает тестировать механизм купирования избыточного предложения долларов и евро на отечественном валютном рынке путем их конвертации в юани.

Однако положение рубля остается очень устойчивым, о чем свидетельствуют данные платежного баланса РФ. Так, счет текущих операций в первом квартале составил $68,4 млрд. Нет оснований полагать, что во втором квартале этот показатель значительно снизится.

Техническая картина говорит о том, что пара доллар-рубль пытается нарисовать новый боковой канал с границами 50-54,5. В случае повторения спекулятивной атаки на рубль «медведей» будет сдерживать рубеж 58 руб за доллар.