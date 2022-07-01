Жители Чехии признались, что устали от Украины

Жители Чехии «перегорели» украинским конфликтом, он их больше не «развлекает».

Как передаёт РИА Новости, об этом порталу Novinky.cz рассказала военный корреспондент и фотограф Ленка Клицперова. В частности, она отметила, что чешские читатели и телезрители перестали интересоваться новостями о событиях, которые сейчас происходят в «незалежной».

«Когда человек в начале слишком пресыщается информацией, это способствует раннему выгоранию, – пояснила журналист. – В этом виноваты в большей степени чешские СМИ, усиленно освещавшие конфликт на ранних стадиях. Теперь многие из них отказываются принимать у фрилансеров материалы из зоны боевых действий, ссылаясь на отсутствие интереса к теме».

Также на портале провели опрос. Пользователям предложили ответить на вопрос: «Насколько вас интересует конфликт на Украине?». Большинство респондентов (38,3%) ответили: «мне все равно». Еще 30,9% – «меньше, чем в момент его возникновения», и лишь 1,2% – «больше, чем когда он вспыхнул». При этом около 30% участников опроса заявили, что их интерес остался таким же.

Как ранее писал «Эксперт», в Европе нарастает недовольство поведением украинских беженцев. Так, в Праге на дверях сразу нескольких магазинов появились таблички с надписью «Украинцам вход запрещён».

В частности, расистские таблички владельцы торговых точек стали вывешивать из-за поведения беженцев. Многие, например, жалуются, что в магазинах столицы Чехи резко увеличилось число краж.

В этой связи хозяева маркетов предпочитают не пускать туда приезжих из «незалежной». При этом речь всё-таки пока не идёт о массовом явлении – в настоящее время известно только о двух таких магазинах.

