Роскомнадзор заблокировал сайт Die Welt

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), согласно требованию Генеральной прокуратуры РФ, ограничила доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt. Соответствующая информация появилась в воскресенье в сервисе ведомства по проверке ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов в сети интернет.

Ограничения доступа пользователей к сайту www.welt.de введены в соответствии с регламентом блокировки сайтов, на которых содержатся призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Стоит отметить, что Роскомнадзор организует ограничение доступа к такого рода информации на основании требования генерального прокурора РФ или его заместителей. При этом Die Welt зачастую занимала антироссийскую позицию при освещении текущих событий на Украине.

Die Welt — влиятельная немецкая ежедневная газета, выпускаемая тиражом в 250 тысяч экземпляров издательством «Аксель Шпрингер-Ферлаг». Ее первый номер вышел в 1946 году. Основной аудиторией издания являются деловые круги Германии. Газета придерживается консервативной направленности и является одним из создателей творческого альянса LENA (Leading European Newspaper Alliance), в который. помимо нее, входят испанская El Pais, итальянская La Repubblica, французская Le Figaro и ряд других СМИ.

Накануне стало известно, что в Роскомнадзором в ближайшее время будут заблокированы интернет-ресурсы Госдепа США, так как на них тиражируются фейки о спецоперации вооруженных сил РФ на Украине.